La nouvelle société de logiciels résout des problèmes importants et complexes dans les domaines de la gestion des abonnements, de l'automatisation des revenus, de la numérisation des finances et de la conformité.

LONDRES, 29 juin 2022 /CNW/ - Aptitude Software , fournisseur spécialisé dans les solutions logicielles de gestion des abonnements, d'automatisation des revenus, de numérisation des finances et de conformité, a dévoilé une nouvelle image de marque audacieuse qui met en évidence la capacité de la société à voir des possibilités dans la complexité croissante des entreprises. Ce changement de marque fait suite à l' acquisition de MPP Global en 2021 , à l'accélération de la croissance de l'entreprise et à l'expansion dans de nouveaux domaines et secteurs.

La nouvelle identité de marque traduit le nouveau but bien précis, l'énergie et l'enthousiasme de l'organisation élargie et reflète la stratégie du groupe en matière de produits, qui consiste à développer ses capacités à automatiser les fonctions financières complexes et à soutenir la croissance mondiale continue dans un large éventail de secteurs.

Outre l'élargissement de son portefeuille de produits, Aptitude a considérablement augmenté sa base de clients et a rapidement accru sa part de marché. Jeremy Suddards, directeur général d'Aptitude Software, a déclaré : « L'acquisition des spécialistes de la gestion des abonnements, MPP Global, nous a donné l'occasion parfaite de repenser notre marque. » Il a ajouté : « Chez Aptitude, nous résolvons les problèmes et innovons, et démêler les réseaux complexes de la finance, des revenus, des abonnements et de la conformité est notre raison d'être. Nos équipes excellent dans la recherche de solutions qui donnent aux clients la clarté, la confiance et le contrôle nécessaires à leur réussite. Là où d'autres entreprises voient de la complexité, nous, chez Aptitude, voyons des possibilités. »

Après un projet de recherche détaillé comprenant des entretiens avec un échantillon représentatif de clients, de partenaires et de parties prenantes clés, Aptitude a révélé sa nouvelle proposition, « Nous rendons le complexe magnifique », en référence aux problèmes complexes que les clients apportent à l'organisation et à la capacité d'Aptitude à fournir des solutions innovantes et de premier ordre.

« L'une des principales conclusions de l'étude est la passion de notre personnel : nous aimons littéralement ce que nous faisons. Notre organisation est désormais composée de plus de 500 membres uniques, diversifiés et internationaux, et chacun d'entre eux est la clé de notre succès. Ils se surpassent vraiment pour chaque client et c'est cet élément humain que nous voulions voir transparaître dans notre nouvelle marque. »

La nouvelle image de marque sera déployée au cours des prochaines semaines, avec un nouveau site web et plusieurs expositions passionnantes à travers le monde au cours des prochains mois.

À propos d'Aptitude Software

Chez Aptitude, nous aimons la complexité et pour les entreprises, trouver la joie dans cette complexité peut faire la différence entre le banal et le magnifique. Nos solutions logicielles aident les entreprises à faire face aux complexités de la numérisation des finances, de la gestion des abonnements, de la conformité et de l'automatisation des revenus, en leur apportant la clarté, la confiance et le contrôle nécessaires pour stimuler la croissance. Chez Aptitude, nous rendons le complexe magnifique.

Notre clientèle mondiale comprend certaines des plus grandes entreprises du monde, dont Aviva, sky, T-Mobile et NBCUniversal. Aptitude Software est une société opérationnelle d'Aptitude Software Group plc. Pour en savoir plus, consultez https://www.aptitudesoftware.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1848511/Aptitude_Software_Limited_Logo.jpg

SOURCE Aptitude Software Limited

Renseignements: Renseignements : Sian Ciabattoni, responsable Marketing - Abonnements et Facturation, Aptitude Software, 07312030604 | [email protected]