Jeremy Suddards, chef de la direction d'Aptitude Software, déclare : « Nous sommes ravis d'être de nouveau récompensés par Chartis Research. Nous mettons actuellement en œuvre nos solutions IFRS 17 dans plus de 46 pays et aidons nos clients à assurer une conformité efficace et effective d'ici la date d'entrée en vigueur de janvier 2023 et à transformer le bureau du directeur financier pour répondre aux besoins actuels et futurs de l'entreprise. »

« Aptitude Software a remporté le prix de la catégorie IFRS 17 dans le Chartis Research RiskTech100 2022, a déclaré Sidhartha Dash, directeur de recherche chez Chartis. La maturité de leur système comptable, ainsi que ses capacités d'automatisation, de traitement et de production de rapports, ont été les principaux facteurs qui ont contribué à cette victoire. »

La solution IFRS 17 d'Aptitude est la plus innovante sur le marché et constitue la solution de choix pour de nombreux assureurs du monde entier, notamment FWD, Aviva, PALIG, CAA et bien d'autres. La solution se distingue par plus de 20 ans de propriété intellectuelle intégrée et propre à l'assurance - calculs, événements commerciaux, processus et modèles de divulgation - qui accélèrent le processus de mise en œuvre et en réduisent les risques. La conformité à la norme IFRS 17 d'Aptitude est une version simplifiée et préconfigurée de la solution Aptitude IFRS 17, conçue pour les assureurs qui recherchent une voie plus rapide et plus standardisée vers la conformité à la norme IFRS 17, tout en jetant les bases de projets de transformation.

RiskTech100® est reconnu mondialement comme l'étude indépendante la plus complète des principaux acteurs mondiaux de la technologie du risque et de la conformité. Grâce à une méthodologie robuste et reproductible, il classe les 100 premiers fournisseurs de technologies du risque et détermine les principaux acteurs dans des catégories spécifiques de risque et de conformité.

À propos d'Aptitude Software

Aptitude Software fournit des solutions logicielles qui permettent aux professionnels de la finance de gérer leurs activités à l'échelle mondiale, de prévoir les résultats des décisions et de se conformer aux réglementations complexes. Alliant de façon unique une expertise financière approfondie et une riche technologie d'IP, Aptitude fournit aux dirigeants financiers les outils dont ils ont besoin pour transformer leur entreprise et réaliser leurs ambitions. Aptitude est fière d'avoir servi le Bureau des finances pendant plus de 20 ans, offrant un contrôle et des renseignements financiers pour créer un monde de confiance financière pour nos clients à l'échelle mondiale. Basée à Londres et avec une présence nord-américaine à Boston, Redwood et Toronto, Aptitude Software est une société opérationnelle d'Aptitude Software Group plc. Pour en savoir plus, visitez https://www.aptitudesoftware.com

À propos de Chartis Research :

Chartis Research est le principal fournisseur de recherches et d'analyses sur le marché mondial de la technologie de gestion des risques. Elle fait partie d'Infopro Digital, qui possède des marques de premier plan comme Risk et WatersTechnology. L'objectif de Chartis est d'aider les entreprises à accroître leur rendement en améliorant la gestion des risques, la gouvernance d'entreprise et la conformité, et d'aider les clients à prendre des décisions éclairées en matière de technologie et de commerce en fournissant une analyse approfondie et des conseils pratiques sur tous les aspects de la technologie du risque.

