Il s'agit de la troisième année où Aptitude remporte ce prix décerné par Chartis Research.

LONDRES, 22 novembre 2022 /CNW/ - Aptitude a été reconnue par Chartis Research pour la force de sa solution IFRS 17C pour une troisième année consécutive. Plus récemment, Aptitude a reçu le prix dans la catégorie IFRS 17 - systèmes comptables selon le rapport RiskTech100® 2023 de Chartis, qui évalue les principaux fournisseurs de solutions technologiques de gestion des risques.

Aptitude remporte le prix dans la catégorie IFRS 17 – systèmes comptables selon le rapport RiskTech100® 2023 de Chartis (PRNewsfoto/Aptitude Software Limited)

Aptitude est un fournisseur spécialisé dans les solutions logicielles de numérisation des finances et de gestion des abonnements et fournit la solution de choix IFRS 17 pour les principaux assureurs et réassureurs et principales entreprises de technologie en assurance à l'échelle mondiale comme Aviva, Great Eastern Life, FWD Group, wefox, Hollard Group, Transamerica et bien d'autres.

Sidhartha Dash, directeur de recherche chez Chartis, explique : « Pour la troisième année consécutive, Chartis reconnaît la maturité des solutions IFRS 17 d'Aptitude. La profondeur de la propriété intellectuelle en matière de comptabilité propre à l'assurance et le niveau d'automatisation, de traitement et de capacité de production de rapports distinguent l'entreprise dans ce domaine. »

Comme la date limite pour se conformer à la norme IFRS 17 arrive d'ici un peu plus d'un mois, les assureurs s'empressent de mettre en place toutes les capacités de données, de calculs et de production de rapports nécessaires pour répondre aux exigences de la nouvelle norme complexe. Aptitude dispose actuellement de deux solutions IFRS 17 sur le marché qui ont été mises en œuvre dans plus de 46 pays.

La solution IFRS 17 d'Aptitude est l'offre la plus avancée sur le marché, avec des calculs, des événements d'affaires, des processus et des modèles de divulgation qui permettent de prendre en compte tous les modèles de mesure et d'accélérer les processus de mise en œuvre tout en réduisant les risques associés à ceux-ci. La solution de conformité à la norme IFRS 17 d'Aptitude est une version simplifiée et préconfigurée de la solution IFRS 17 d'Aptitude, conçue pour les assureurs qui recherchent une voie plus rapide et plus standardisée vers la conformité à la norme IFRS 17, tout en jetant les bases de projets de transformation.

À propos d'Aptitude Software

Aptitude Software offre des solutions logicielles qui permettent aux organisations d'accroître leur efficacité, de renforcer l'autonomie de leurs équipes et de libérer leur potentiel de croissance. Les solutions ouvertes, flexibles et modulaires de gestion des abonnements et de numérisation des finances d'Aptitude permettent aux entreprises d'en faire plus avec moins de moyens immédiatement, tout en les aidant à revoir leur fonctionnement, leur rendement et leur expansion à l'avenir.

À propos de Chartis Research

Chartis Research est le principal fournisseur de recherches et d'analyses sur le marché mondial de la technologie de gestion des risques. Elle fait partie d'Infopro Digital, qui possède des marques de premier plan comme Risk et WatersTechnology.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1953023/Aptitude_Software_Limited_award_winner_for_IFRS_17.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1848511/Aptitude_Software_Limited_Logo.jpg

SOURCE Aptitude Software Limited

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Sarah Werner, 419 356-4102, [email protected]