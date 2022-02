Jeremy Suddards, chef de la direction d'Aptitude, a déclaré : « La norme IFRS 17 touche presque tous les aspects des activités d'un assureur. Nous sommes heureux que Chartis Research ait reconnu le fait que la solution IFRS 17 d'Aptitude répond aux nombreuses exigences de la norme, notamment la complexité des calculs, la nécessité de centraliser les données financières et actuarielles et les modèles comptables prêts à être utilisés pour accélérer la mise en œuvre et réduire les risques, tout en permettant aux assureurs de jeter les bases de la transformation financière. »

« Aptitude Software est un chef de file sectoriel du RiskTech Quadrant de Chartis dans la catégorie IFRS 17 - Systèmes comptables pour 2022, a déclaré Sidhartha Dash, directeur de recherche chez Chartis. Cela reflète ses solides capacités dans les composantes structurelles clés des systèmes comptables sophistiqués, y compris l'intégration du grand livre général, le soutien multinormes et la fonctionnalité du grand livre auxiliaire. »

La solution IFRS 17 d'Aptitude est la plus innovante sur le marché et constitue la solution de choix pour de nombreux assureurs du monde entier, notamment FWD, Aviva, PALIG, CAA et bien d'autres. La solution se distingue par plus de 20 ans de propriété intellectuelle intégrée et propre à l'assurance - calculs, événements commerciaux, processus et modèles de divulgation - qui accélèrent le processus de mise en œuvre et en réduisent les risques. L'IFRS 17 Comply d'Aptitude est une version simplifiée et préconfigurée de la solution IFRS 17 d'Aptitude, conçue pour les assureurs qui recherchent une voie plus rapide et plus standardisée vers la conformité à la norme IFRS 17, tout en jetant les bases de projets de transformation. Les clients de l'IFRS 17 Comply d'Aptitude comprennent wefox, Guardrisk et Hollard Insurance Company.

À propos d'Aptitude Software

Aptitude Software fournit des solutions logicielles qui permettent aux professionnels de la finance de gérer leurs activités à l'échelle mondiale, de prévoir les résultats des décisions et de se conformer aux réglementations complexes. Alliant de façon unique une expertise financière approfondie et une riche technologie d'IP, Aptitude fournit aux dirigeants financiers les outils dont ils ont besoin pour transformer leur entreprise et réaliser leurs ambitions. Aptitude est fière d'avoir servi le Bureau des finances pendant plus de 20 ans, offrant un contrôle et des renseignements financiers pour créer un monde de confiance financière pour nos clients à l'échelle mondiale. Basée à Londres et avec une présence nord-américaine à Boston, Redwood et Toronto, Aptitude Software est une société opérationnelle d'Aptitude Software Group plc. Pour en savoir plus, visitez le https://www.aptitudesoftware.com .

À propos de Chartis Research

Chartis Research est le principal fournisseur de recherches et d'analyses sur le marché mondial de la technologie de gestion des risques. Elle fait partie d'Infopro Digital, qui possède des marques de premier plan comme Risk et WatersTechnology. L'objectif de Chartis est d'aider les entreprises à améliorer leurs performances grâce à une gestion améliorée des risques, une meilleure gouvernance d'entreprise et une meilleure conformité, et d'aider ses clients à prendre des décisions technologiques et commerciales en connaissance de cause en leur fournissant des analyses approfondies et des conseils pratiques sur pratiquement tous les aspects de la technologie de gestion du risque.

