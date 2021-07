Aptitude accueille un vétéran d’EY, Christophe Kasolowsky, à titre de vice-président directeur, Stratégie des produits et Innovation

Jeremy Suddards, chef de la direction d'Aptitude, a commenté : « Aptitude a des plans de croissance ambitieux et Christophe apporte une compréhension approfondie des défis et des occasions auxquels fait face le bureau des finances dans le monde d'aujourd'hui. Dans le cadre de ses fonctions à EY et à Accenture, il a non seulement mis en œuvre la transformation des finances sur le terrain, mais il a aussi publié des recherches et prôné un leadership éclairé sur le programme du directeur financier et l'avenir des Finances. J'ai également le plaisir d'accueillir Christophe au sein de l'équipe de la haute direction. Il fournira une expertise encore plus approfondie du secteur pour notre portefeuille de produits et consolidera notre position de chef de file des solutions pour le bureau du directeur financier. »

M. Kasolowsky dirigera les équipes Produits et Innovation d'Aptitude Software. Il aura la responsabilité de déterminer et d'exécuter la vision novatrice d'Aptitude qui vise à répondre aux besoins des directeurs financiers à l'échelle mondiale dans leur cheminement dans le monde post-pandémique.

« Je suis ravi d'assumer mes nouvelles responsabilités de vice-président directeur, Stratégie des produits et Innovation chez Aptitude Software. Il s'agit d'une période cruciale pour les directeurs financiers et leurs équipes qui accélèrent les transformations financières numériques. C'est le moment idéal pour se joindre à une organisation dont les Finances s'appuient sur les fonctions technologiques et un portefeuille de solutions conçues pour donner aux directeurs financiers le pouvoir de façonner un avenir durable et de créer une valeur à long terme pour leur organisation », a déclaré M. Kasolowsky.

M. Kasolowsky sera en poste au bureau d'Aptitude Software à Londres. On peut le joindre sur LinkedIn.

À propos d'Aptitude Software

Aptitude Software fournit des solutions logicielles qui permettent aux professionnels de la finance de gérer leurs activités à l'échelle mondiale, de prévoir les résultats des décisions et de se conformer aux réglementations complexes. Alliant de façon unique une expertise financière approfondie et une riche technologie d'IP, Aptitude fournit aux dirigeants financiers les outils dont ils ont besoin pour transformer leur entreprise et réaliser leurs ambitions. Aptitude Software est une entreprise exploitée par Aptitude Software Group plc.

