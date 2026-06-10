APsystems reconnu comme un fabricant mondial d'onduleurs photovoltaïques de classe A par Wood Mackenzie

SHANGHAI et JIAXING, Chine, 10 juin 2026 /CNW/ - APsystems a récemment été reconnu comme un « fabricant d'onduleurs photovoltaïques de classe A » et classé parmi les 10 meilleurs au monde pour le premier semestre 2026 par Wood Mackenzie, une société de recherche énergétique de premier plan. Cette distinction, décernée en reconnaissance de l'innovation technologique exceptionnelle de l'entreprise, de ses pratiques de développement durable et de sa force globale, démontre pleinement sa forte compétitivité sur le marché et l'influence de sa marque.

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Le classement annuel de Wood Mackenzie est réputé pour sa méthode rigoureuse et ses données indépendantes, et est devenu une référence clé pour les décisions d'investissement, de conception et d'approvisionnement dans les projets mondiaux d'énergie photovoltaïque. Basée sur des critères tels que la performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), la responsabilité sociale des entreprises (RSE), l'investissement en R&D et l'utilisation des capacités, la liste met en avant des fournisseurs financièrement stables, respectueux des normes internationales, dont la fiabilité est avérée et le risque opérationnel faible. L'inclusion d'APsystems sur cette liste souligne ses solides capacités globales et sa forte résilience dans le secteur des onduleurs.

En tant qu'entreprise cotée sur le marché SSE STAR, APsystems s'engage à respecter sa mission : « Promouvoir un avenir sans carbone et rendre l'énergie intelligente accessible à tous ». En s'appuyant sur des technologies d'IA avancées, l'entreprise offre des solutions complètes d'énergie distribuée pour les micro-onduleurs, les applications de stockage résidentielles et C&I. Mettant l'accent sur la R&D et l'innovation, APsystems détient 231 droits de propriété intellectuelle autorisés, dont 102 brevets d'invention. L'entreprise a établi des filiales sur les principaux marchés mondiaux, notamment aux États-Unis, en Australie, en France, aux Pays-Bas, au Mexique, au Brésil, à Singapour, au Royaume-Uni et au Japon. Elle a mis en place un réseau de services complet qui garantit un support local réactif en matière de vente et d'après-vente. S'appuyant sur une solide expertise technique et sur son implantation mondiale, APsystems a livré plus de 7,5 GW de produits MLPE dans plus de 160 pays.

Le fait d'être reconnu comme un fabricant d'onduleurs photovoltaïques de classe A renforcera encore l'influence de la marque APsystems dans le secteur mondial des énergies nouvelles, ce qui validera sa participation à la concurrence sur le marché mondial de l'énergie et l'expansion de son portefeuille de produits. À l'avenir, APsystems continuera de collaborer avec des partenaires mondiaux, sous l'impulsion d'une innovation technologique continue et des possibilités offertes par l'IA, afin de favoriser un écosystème énergétique plus efficace, plus intelligent et plus interconnecté.

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SOURCE APsystems

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