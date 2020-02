Après un voyage historique à Auschwitz, la Ligue islamique mondiale rend hommage aux victimes de Srebrenica

« La visite d'aujourd'hui de la Ligue islamique mondiale fait passer un message important : nous ne permettrons jamais, à qui que ce soit, où que ce soit dans le monde, que ce qui s'est passé à Srebrenica se répète », a déclaré M. Al-Issa, leader mondial largement reconnu dans la promotion d'un Islam modéré et de partenariats interconfessionnels.

Reprenant son propos, il a ajouté : « Ce lieu est un lieu de deuil mais aussi de détermination pour le monde islamique. Il nous rappelle ce que les forces de la haine peuvent faire lorsque les bons et ceux qui sont en position de pouvoir ne font rien pour les arrêter. Nous nous devons de protéger la mémoire et la vérité du génocide de Srebrenica et des atrocités massives contre les Bosniaques dans les années 1990, non seulement parmi les musulmans du monde entier, mais pour toute l'humanité. »

M. Al-Issa a été accueillie au Centre commémoratif par le président du Comité directeur Šefket Hafizović, le directeur Emir Suljagić et les représentants des victimes, des témoins et des membres des familles de ceux qui ont péri dans le génocide.

« Le Centre commémoratif de Srebrenica est une institution ouverte à toutes les personnes qui reconnaissent le crime de génocide, qui veulent soutenir préventivement nos programmes d'éducation et de diffusion de la vérité sur le génocide et qui sont prêtes à travailler avec nous pour empêcher que le crime de génocide ne se reproduise », a déclaré Hafizović.

« M. Al-Issa et la Ligue islamique mondiale ont joué un rôle de premier plan dans la défense des victimes de génocide. Il a élevé cette cause primordiale en la mettant au cœur du dialogue interreligieux, tant ici dans la région que partout ailleurs dans le monde. »

