Après un développement réussi au Québec, le Maximed, premier capteur d'aérosols pathogènes, fera bientôt ses débuts aux États-Unis

À travers son bras articulé, le Maximed crée une aspiration dans la zone d'expiration du patient. Les aérosols et gouttelettes microscopiques dans l'air sont aspirés à travers un filtre HEPA certifié efficace à 99,997% sur les particules de 0,3 micron. En libérant la zone respiratoire des particules et en filtrant l'air toutes les heures, la propagation d'agents pathogènes et de tous types de virus est réduite jusqu'à 90%.

Innovation québécoise développée en collaboration avec le CISSS des Laurentides, le Maximed est certifié CSA-Hôpital et nos filtres sont approuvés par Santé Canada. Avec la deuxième vague du coronavirus déjà bien installée en Amérique du Nord, Maximed est l'outil pour aider des milliers de patients à obtenir un accès sécuritaire à des chirurgies et ce, peu importe la pratique médicale (ORL, cardiologie, pneumologie, anesthésiologie, etc.) Avec le Maximed, les patients se sentent plus en sécurité et le personnel soignant se sent plus en confiance pour effectuer ses interventions.

Martin Brisebois, président d'Aireau : «Le développement de Maximed est notre façon d'aider les systèmes de santé du monde entier à être plus résilients et à réduire les risques pour les patients et les travailleurs de la santé durant cette pandémie et au-delà»

À propos d'Aireau

Leader du traitement de l'air depuis 30 ans, Aireau produit au Québec une gamme complète de systèmes de captage des poussières et polluants et contribue à assurer la sécurité de l'industrie pharmaceutique et des hôpitaux partout en Amérique du Nord depuis 2004.

