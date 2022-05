Après son mandat, MarieChantal Chassé retourne au monde des affaires, résolument engagée à contribuer à l'essor d'un Québec innovant

CHÂTEAUGUAY, QC, le 20 mai 2022 /CNW Telbec/ - La députée de Châteauguay et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation, madame MarieChantal Chassé, annonce aujourd'hui qu'à la suite d'un mandat dûment rempli, elle retourne au monde des affaires : « Je suis reconnaissante de l'appui et la confiance des citoyennes et des citoyens de Châteauguay et j'en profite pour remercier du fond du cœur l'équipe de circonscription qui m'a accompagnée dans ce mandat ».

Dans le cadre de ses fonctions d'adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation, MarieChantal Chassé a grandement contribué à la mise sur pied de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027. « En tant qu'ingénieure et femme d'affaires activement engagée en innovation depuis le début de ma carrière, je suis particulièrement fière d'avoir participé au déploiement de cette SQRI², stratégie clé de notre gouvernement. Passer du milieu de l'entrepreneuriat à la politique active fut un défi professionnel que j'ai relevé avec ouverture, enthousiasme et conviction; j'en retire des apprentissages riches de sens. J'avais, et j'ai toujours envie de contribuer à l'avenir du Québec. De surcroit, j'ai eu l'occasion de construire avec des gens de qualité, qui ont contribué à rendre cette expérience de travail extrêmement enrichissante; je les en remercie chaleureusement » a déclaré Mme Chassé.

La députée de Châteauguay tient à remercier le premier ministre, monsieur François Legault, pour la confiance qu'il lui a accordée et affirme qu'elle sera toujours une alliée pour toutes celles et tous ceux qui veulent fortifier et propulser l'économie du Québec : « Mon engagement envers le Québec de demain est entier. Je suis une passionnée de l'innovation et je compte m'y investir davantage. Je veux continuer à aider à ouvrir des portes pour les entreprises et les organisations du domaine de la science et de l'innovation ».

Le premier ministre du Québec, François Legault : « Je remercie MarieChantal pour son engagement envers le Québec durant ses quatre années comme députée de Châteauguay. Sa passion et son savoir-faire, en tant que femme d'affaires, auront directement contribué à l'avancement de nos priorités. Je pense notamment à son leadership pour développer la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027. Je suis convaincu qu'elle va continuer de stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat au Québec. Merci MarieChantal! ».

Prendre note que Mme Chassé n'accordera pas d'entrevues.

SOURCE Aile parlementaire de la Coalition Avenir Québec

Renseignements: Marc Danis, Attaché de presse de l'aile parlementaire, Cabinet du whip en chef du gouvernement, 514-623-4266, [email protected]