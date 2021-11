Après le succès du HiPhi X, Human Horizons annonce la toute nouvelle Digital GT-HiPhi Z

Baptisé HiPhi Z, le nouvelle GT s'inspire des idées du futur et du concept d'espace en quatre dimensions. Si les lettres « XYZ » représentent les trois dimensions spatiales, le « T » définit l'axe du temps. Comme une créature tout droit sortie de la science-fiction, la HiPhi Z bouleverse les conventions en matière d'espace et de temps - le XYZ-T - et nous propulse, ici et maintenant, dans le futur. À la fois technologiquement et esthétiquement sophistiquée, la HiPhi Z présente une vaste gamme de fonctionnalités de pointe ainsi que l'intelligence artificielle qui a fait la renommée de Human Horizons, donnant vie et âme à la voiture.

Dans le contexte de l'annonce, le fondateur de Human Horizons, Ding Lei, a déclaré : « Nous faisions tout pour innover continuellement et repousser les limites du possible. Pour cette nouvelle gamme de véhicules, nous nous inspirons des concepts de dimensions spatiales et du temps, en établissant des parallèles entre la science, l'art, l'imagination humaine et l'expérience sensorielle pour créer quelque chose de totalement unique. À titre de modèle phare, la HiPhi Z représente tout ce que nous voulons que notre marque signifie, et elle est conçu pour des gens qui, comme nous, sont motivés par le désir d'explorer et de créer. »

La version de production de la HiPhi Z mettra en vedette le tout premier système d'affichage intelligent de signaux (ou ISD) Star-Ring, des portes à commande électromagnétique sans contact, un déflecteur aérodynamique actif et des roues protectrices flexibles, ainsi que les permières garnitures scintillantes de l'industrie, avec une bande d'éclairage interactive (pour un éclairage ambiant sur le panneau de porte) et un écran rétroéclairé 2k. L'« âme numérique » du véhicule s'active grâce au tout premier robot numérique embarqué à axes multiples, le « HiPhi Bot », et à un logiciel moteur de rendu 3D le plus avancé du genre, le « Unreal Engine 5 », grâce à une collaboration avec la plus grande société mondiale de jeux vidéos, Epic Games. Tout cela s'ajoute à la technologie maison d'assistance intelligente à la conduite de HiPhi, soutenue par l'un des algorithmes de conduite autonome les plus avancés au monde.

En tant qu'entreprise, Human Horizons se consacre entièrement à la création de véhicules qui allient innovations technologiques les plus récentes aux commodités de luxe supérieure, définissant ainsi un nouveau segment de voitures baptisé TECHLUXE®. La HiPhi Z est appelée à établir la nouvelle norme en matière de marque de luxe chinoise, offrant aux utilisateurs une expérience de conduite exceptionnelle et inédite.

À propos de HiPhi

HiPhi est une marque haut de gamme créée par Human Horizons et améliorée par ses utilisateurs. Le HiPhi X est un véhicule électrique (VE) de construction hybride légère, qui fait appel tant à l'acier qu'à l'aluminium, mais aussi à des cuirs végétaliens durables et des matériaux recyclables qui ajoutent à la longévité des créations de Human Horizons.

À propos de Human Horizons

Human Horizons s'est engagée dans la recherche et le développement de technologies de mobilité intelligentes et innovantes, ainsi que la commercialisation de véhicules intelligents visionnaires. Également, Human Horizons met au point des solutions de transport intelligent dans le contexte de villes intelligentes, afin de redéfinit la mobilité humaine.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés qui peuvent constituer des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des termes comme « devrait », « s'attend », « prévoit », « vise à », « à venir », « a l'intention de », « planifie », « croit », « estime », « pourrait », et d'autres expressions semblables. Les énoncés qui ne sont pas des faits historiques, y compris les énoncés sur les croyances, les plans et les attentes de Human Horizons, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comportent des incertitudes et risques inhérents. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui figurent dans tout énoncé prospectif, y compris les suivants : les stratégies, les développements des affaires futurs, la situation financière et les résultats opérationnels de Human Horizons; les antécédents d'exploitation limités de Human Horizons; les risques associés aux véhicules électriques; la capacité de Human Horizons de concevoir, de fabriquer et de livrer des véhicules de grande qualité et attrayants aux clients dans les délais prévus et à grande échelle; la capacité de Human Horizons de développer la fabrication dans son usine en coentreprise; les défauts de produit ou tout autre défaut de fonctionnement des véhicules; la capacité de Human Horizons de développer les marques Human Horizons et HiPhi; la capacité de Human Horizons d'offrir des produits compétitifs; la capacité de Human Horizons d'obtenir suffisamment de réservations d'achat; l'évolution de la demande des consommateurs et des incitatifs, subventions ou d'autres politiques gouvernementales favorables; les conditions économiques et commerciales générales à l'échelle mondiale et en Chine, et les hypothèses sous-jacentes ou liées à ce qui précède. Tous les renseignements fournis dans le présent communiqué sont en date du présent communiqué, et Human Horizons ne s'engage aucunement à mettre à jour l'un ou l'autres de ses déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.

