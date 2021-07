Après d'importants travaux d'agrandissement et de mise aux normes - Inauguration de la nouvelle unité des soins intensifs de l'Hôpital de Granby

GRANBY, QC, le 5 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby, François Bonnardel, a souligné aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, l'ouverture de la nouvelle unité des soins intensifs de l'Hôpital de Granby.

Les travaux qui ont été réalisés au cours des derniers mois consistent en un agrandissement de 1 158 mètres carrés au-dessus de l'urgence située dans l'aile nord de l'hôpital, ce qui vient quadrupler la superficie de cette unité.

Le projet permettra d'offrir des espaces plus adéquats, fonctionnels et sécuritaires aux usagers et au personnel, tout en améliorant la prévention et le contrôle des infections et la prestation des soins.

Sur le plan financier, ce projet représente un investissement total de plus de 10,3 millions $, financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux à hauteur de 3 972 000 $. La Fondation du Centre hospitalier de Granby y contribue avec 4,5 millions $, le solde étant assumé par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS).

« Après des travaux importants, l'Hôpital de Granby aura désormais accès à une unité de soins intensifs offrant un environnement de soins et de travail moderne et adapté au contexte actuel. Ce vaste projet de modernisation s'inscrit parfaitement dans notre volonté d'offrir les meilleures infrastructures possible en matière de services de soins de santé à la population du Québec. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« L'agrandissement de l'unité de soins intensifs de l'Hôpital de Granby est un projet d'envergure qui était très attendu. Je suis l'évolution des travaux depuis le tout début et je suis très heureux de pouvoir enfin constater le résultat des efforts de toutes les équipes qui ont participé à la réalisation de ce projet. Le séjour des usagers et de leurs proches sera grandement amélioré, et j'en suis très fier. »

François Bonnardel, ministre des Transports, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby

« Je tiens sincèrement à remercier la communauté d'affaires et la population de la région qui, durant la campagne de levée de fonds 2013-2017, ont contribué à amasser 10,6 millions $ pour le Centre hospitalier de Granby, dont 4,5 millions ont été investis dans la nouvelle unité de soins intensifs. C'est avec une grande fierté que je constate aujourd'hui le fruit de tous ces efforts, mis en place au bénéfice des employés de l'hôpital et de ses usagers. »

Daniel Pelletier, président du cabinet de la campagne quinquennale 2013-2017 « Partenaires en santé » pour la Fondation du Centre hospitalier de Granby

L'agrandissement permet d'aménager huit lits destinés à la clientèle des soins intensifs. Les nouvelles chambres climatisées et dotées d'équipements à la fine pointe de la technologie offrent un environnement convivial à la fois pour les usagers, leurs proches et le personnel.





Une configuration optimale de l'unité, avec un poste de garde central et une fenestration abondante, compte également au nombre des améliorations.





Enfin, mentionnons que le nouvel emplacement permet de créer des liens de proximité avec le bloc opératoire et l'urgence, un bénéfice significatif pour la clientèle en contexte de soins critiques.

