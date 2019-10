Après avoir mis sur pied le premier Sommet HYPERCROISSANCE de la Francophonie

Cléo Maheux présente sa nouvelle plateforme en ligne qui facilite l'accès à des techniques

de croissance pour les entreprises

MONTRÉAL, le 1er oct. 2019 /CNW Telbec/ - Après avoir conçu et animé le tout premier Sommet HYPERCROISSANCE qui se tenait le 30 septembre 2019 à Montréal, la coach certifiée et experte en la matière Cléo Maheux lance maintenant sa toute nouvelle plateforme en ligne Méthode HYPERCROISSANCE qui propose des capsules de formation optimisées pour les entrepreneurs. Via une série de 45 courts vidéos regroupés par thèmes qui présentent les quatre piliers de la Méthode HYPERCROISSANCE, soit les Individus, la Stratégie, l'Exécution et les Liquidités, elle leur permet donc d'apprendre, à leur rythme, comment décupler la valeur de leur entreprise sans alourdir leur propre charge de travail.

« Après toutes ces années de coaching, je rêvais d'avoir un plus grand impact sur la croissance des entrepreneurs francophones qui désirent atteindre l'HYPERCROISSANCE par la mise en place des meilleures pratiques de gestion. Voilà d'où l'idée de la plateforme! J'y partage l'ensemble de mes trucs accumulés durant ces dernières années et des outils simples et concrets à mettre en pratique! » affirme Cléo Maheux.

Mon masque à oxygène en premier : Une adaptation signée Cléo Maheux

Faisant son leitmotiv le désir de transmettre le fruit de son expérience et de son expertise aux entrepreneurs à travers la Méthode HYPERCROISSANCE, Cléo Maheux ajoute une autre corde à son arc et propose en parallèle une adaptation francophone du livre à succès YOUR OXYGEN MASK FIRST.

Pour elle, ce livre représente la base de l'HYPERCROISSANCE, puisque le tout débute par les individus. « Comment peut-on s'occuper de son entreprise si l'on ne s'occupe pas de soi en premier? » explique-t-elle. Cet ouvrage recueille 17 habitudes pour aider les plus performants à survivre et à s'épanouir dans leur rôle de leader, et dans la vie en général. « Mon plus grand rêve est de créer une richesse entrepreneuriale en francophonie. Pourquoi donc ne pas identifier les ouvrages à succès et en faire la traduction et l'édition en français, en ayant les droits d'auteur? Je réalise que l'HYPERCROISSANCE peut être atteinte que si les dirigeants prennent soin d'eux et de leurs employés. Ce livre est pour moi la base même de ce concept avec des réflexions et exercices concrets à mettre en application» ajoute-t-elle.

Infos : cleomaheux.com

À propos de Cléo Maheux

La passion de Cléo : inspirer et être complice du succès des entrepreneurs, en implantant les meilleures pratiques d'affaires de partout dans le monde. Cumulant plus de 15 ans d'expérience, elle a eu un impact sur la croissance de plus de 500 entrepreneurs et leur équipe. Traductrice et éditrice de l'œuvre à succès Scaling Up vendue à plus d'un demi-million d'exemplaires, Cléo s'est taillé une place en tant que coach émérite de l'organisation internationale Gazelles, agissant à titre de coach des nouveaux coachs. Entraîneure-experte à l'École d'Entrepreneurship de Beauce, Cléo inspire le sens du défi pour permettre aux entrepreneurs d'exploiter leur plein potentiel. Son BOOT CAMP HYPERCROISSANCE affiche salle comble à chaque édition, avec un taux de satisfaction atteignant 97 % auprès de plus de 1 000 participants au cours des dix dernières années.

À propos du Sommet HYPERCROISSANCE

Le Sommet HYPERCROISSANCE s'est tenu au Club Saint-James à Montréal le 30 septembre dernier. Il fut une occasion unique pour une centaine d'invités d'assister à la conférence du coach et auteur à succès Kevin Lawrence, de découvrir les meilleurs outils d'affaires de la méthode HYPERCROISSANCE et de réseauter avec la communauté HYPERCROISSANCE francophone. Cette année, c'est sous un thème de grand intérêt de la conciliation travail-famille et du bien-être physique et psychologique que se sont déroulées les réflexions et activités. Un cocktail et plusieurs surprises ont clos cette première édition réussie.

