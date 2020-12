Après 70 ans de succès, IKEA tourne la page sur le catalogue

« Pour les clients et les collaborateurs, le catalogue IKEA est une publication qui apporte beaucoup d'émotions, de souvenirs et de joie. Depuis 70 ans, c'est l'un de nos produits les plus uniques et les plus emblématiques, celui qui a inspiré des milliards de personnes de partout dans le monde. Tourner la page sur notre catalogue bien-aimé est un processus naturel puisque la consommation des médias et les comportements des clients ont évolué. À l'avenir, nous trouverons de nouvelles façons de faire participer et d'inspirer les nombreuses personnes avec nos solutions d'ameublement, » déclare Konrad Grüss, directeur général d'Inter IKEA Systems B.V.

La vie à la maison n'a jamais été aussi importante. Au cours des dernières années, IKEA a testé de nouveaux formats et de nouvelles façons de diffuser le contenu du catalogue IKEA. Une foule de connaissances et de points de vue, tant des clients que des détaillants IKEA de partout dans le monde ont éclairé la décision en montrant de nouvelles possibilités d'aider les gens à répondre à leurs besoins et à leurs rêves chez eux.

« Nous ne partons pas de zéro. Nous avons transformé notre façon d'atteindre nos clients et d'interagir avec eux, et le travail se poursuit afin de trouver de nouveaux moyens d'amplifier de la meilleure façon possible nos connaissances, nos produits et nos solutions uniques en matière d'ameublement. Nous voulons inspirer les nombreuses personnes par de nouveaux moyens, canaux et formats », déclare Konrad Grüss.

La décision de dire adieu au catalogue IKEA va de pair avec la transformation en cours de IKEA. L'année dernière, les ventes au détail en ligne de IKEA Canada ont augmenté de 41,9 %, IKEA.ca a accueilli plus de 178,5 millions de visiteurs. Parallèlement, le détaillant a amélioré ses services numériques, notamment en lançant la nouvelle application IKEA qui permet de faire des achats.

Le catalogue 2021, publié l'été dernier, sera le dernier catalogue IKEA tel que les clients le connaissent aujourd'hui. À l'avenir, IKEA honorera et célébrera la fantastique histoire du catalogue IKEA. À l'automne 2021, le détaillant mettra à disposition un livre rempli de grandes inspirations et de connaissances sur l'ameublement de la maison pour un dernier hommage.

Cinq faits sur le catalogue IKEA :

1951 : Ingvar Kamprad a lui-même créé le premier catalogue IKEA. La couverture présentait le fauteuil à oreilles MK en tissu marron rembourré. Ce catalogue a été imprimé avec un total de 68 pages en suédois et 285 000 exemplaires ont été distribués dans le sud de la Suède

a lui-même créé le premier catalogue IKEA. La couverture présentait le fauteuil à oreilles MK en tissu marron rembourré. Ce catalogue a été imprimé avec un total de 68 pages en suédois et 285 000 exemplaires ont été distribués dans le sud de la Suède 1998 : Lancement du premier catalogue « IKEA au bureau » sur Internet, sous la forme d'une édition spéciale, présentant uniquement des meubles pour les entreprises/bureaux. Cette année-là, l'ambition était de présenter l'ensemble du catalogue en ligne, mais en raison de la complexité des systèmes informatiques, le lancement a été reporté.

2000 : Lancement réussi d'une version imprimée et numérique du catalogue IKEA.

2001 : Le commerce électronique est lancé pour la première fois dans l'histoire de IKEA, en Suède et au Danemark.

2016 : Au plus fort de ses activités, le catalogue IKEA a été distribué à 200 millions d'exemplaires, dans 69 versions différentes, 32 langues et sur plus de 50 marchés IKEA.

Références et liens vers le musée IKEA et les versions en ligne des catalogues historiques :

Le catalogue IKEA à travers les âges

IKEA kataloger | IKEA Museum

À propos de IKEA et de notre système de franchise

IKEA propose un mobilier de maison bien conçu, fonctionnel et abordable, de haute qualité, fabriqué dans le respect des personnes et de l'environnement. Aujourd'hui, 12 groupes de sociétés différents possèdent et exploitent des canaux de vente IKEA dans le cadre d'accords de franchise avec Inter IKEA Systems B.V. Il existe plusieurs entreprises avec des propriétaires différents, travaillant sous la marque IKEA, qui partagent toutes la même vision : améliorer le quotidien du plus grand nombre. IKEA a été fondée en Suède en 1943.

À propos du groupe Inter IKEA

Le groupe Inter IKEA comprend Inter IKEA Systems B.V., IKEA of Sweden AB, IKEA Supply AG, IKEA Industry AB et des entreprises connexes. Inter IKEA Holding B.V. est la société de portefeuille du groupe Inter IKEA.

Le commerce de détail IKEA est géré par un système de franchise avec des franchisés qui sont autorisés à commercialiser et à vendre la gamme de produits IKEA dans des territoires géographiques déterminés. Inter IKEA Systems B.V. est le propriétaire du concept IKEA et le franchiseur mondial IKEA, qui charge également différentes sociétés IKEA de développer la gamme, de fournir des produits et de livrer des solutions de communication.

À propos de IKEA Canada

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose une vaste gamme d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 374 magasins IKEA dans 30 pays, dont 14 magasins au Canada. L'année dernière, IKEA Canada a accueilli 22,9 millions de visiteurs dans ses magasins et 178,4 millions sur son site Web fr.IKEA.ca ainsi que l'application IKEA. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez fr.IKEA.ca.

