Un partenariat de livraison le jour même permettant aux Canadiens un accès rapide aux produits essentiels pour la rénovation résidentielle et offrant les mêmes prix bas dignes de confiance que ceux affichés en magasin

TORONTO et SAN FRANCISCO, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Instacart (NASDAQ : CART), la principale entreprise de technologie dans le secteur de l'alimentation en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec Home Depot Canada (NYSE : HD), le premier détaillant de produits de rénovation au pays, en vue d'offrir la livraison le jour même dans un délai d'une heure à partir de plus de 175 magasins partout au pays. Home Depot Canada est maintenant sur l'application Instacart, où elle offre les mêmes prix que ceux affichés en magasin, et ce, juste à temps pour la période achalandée des Fêtes, alors que les clients préparent la maison pour les rassemblements, installent les décorations saisonnières et réalisent leurs projets de fin d'année.

Grâce à ce lancement, Home Depot Canada devient le premier détaillant national de produits de rénovation de maisons disponible sur Instacart au Canada. L'entreprise se joint à plus de 100 bannières de vente au détail sur la plateforme au pays, ce qui donne aux clients du pays accès à des milliers de produits essentiels pour la rénovation de leur maison. Ce partenariat comprend la solution de gestion optimale des commandes Big & Bulky d'Instacart, qui permet des livraisons le jour même et à horaire fixe d'articles lourds pesant jusqu'à 60 lb, comme de grands ensembles d'outils, des accessoires d'ameublement de maison et des matériaux de rénovation, des articles de rangement et plus encore.

« Chez Instacart, nous nous efforçons d'offrir commodité et accessibilité, qu'il s'agisse d'aider les clients à décorer leur maison pour la période des Fêtes ou de recueillir des matériaux pour un projet de maison de dernière minute au cours de la fin de semaine », a déclaré Blake Wallace, vice-président, Partenariats de vente au détail chez Instacart. « Nous sommes fiers de contribuer à créer une expérience de magasinage harmonieuse pour les clients de Home Depot partout au Canada et d'offrir plus de variété dans l'application Instacart grâce à l'ajout de Home Depot Canada. »

« Nos clients demeurent notre priorité, et nos magasins sont le fondement de notre identité et de la façon dont nous répondons à leurs besoins. L'élargissement de nos capacités numériques et capacités de livraison est essentiel pour offrir aux Canadiens une expérience de magasinage fluide et pratique », a déclaré Doug Graham, vice-président, Commerce électronique et Marketing, Home Depot Canada. « L'expérience de magasinage rapide et pratique d'Instacart complète nos options de livraison existantes sur homedepot.ca, offrant aux clients encore plus de souplesse, qu'ils choisissent de magasiner en ligne, au moyen de notre application, en magasin ou maintenant avec Instacart. »

Les clients d'Instacart peuvent lancer leurs projets de décoration et de rénovation pour les Fêtes grâce à une offre à durée limitée de 20 $ de rabais sur leur achat de 80 $ ou plus chez Home Depot Canada.*

Pour découvrir les produits de Home Depot Canada sur Instacart, rendez-vous au instacart.ca/store/the-home-depot-canada ou téléchargez l'application Instacart sur votre appareil mobile. Pour partager cette nouvelle sur les médias sociaux, utilisez les mots-clics @HomeDepotCanada (Facebook), @TheHomeDepotCanada (LinkedIn) et @HomeDepotCanada (X).

*Cette offre prend fin le 8 décembre 2025. Limite d'une offre par client. Elle s'applique aux achats auprès de Home Depot Canada au moyen de l'application Instacart seulement. Achat minimum de 80 $ excluant les frais, les taxes et le pourboire. L'offre ne peut être combinée à aucune autre promotion, sauf indication contraire. Commandes conditionnelles à la disponibilité des stocks. Instacart se réserve le droit de modifier ou d'annuler cette offre à tout moment, sans préavis.

À propos d'Instacart

Instacart, la principale entreprise de technologie dans le secteur de l'alimentation en Amérique du Nord, travaille avec les épiciers et les détaillants pour transformer la façon dont les gens magasinent. L'entreprise s'associe à plus de 1 800 bannières nationales, régionales et locales pour faciliter les services de magasinage, de livraison et de ramassage en ligne de près de 100 000 magasins en Amérique du Nord sur le marché Instacart. Instacart permet à des millions de gens d'obtenir les produits dont ils ont besoin de la part des détaillants qu'ils aiment, et à environ 600 000 acheteurs d'Instacart de gagner du temps en ramassant, en emballant et en livrant leurs commandes selon leur propre horaire flexible. La plateforme Instacart offre aux détaillants une gamme de produits et de services technologiques de qualité entreprise pour alimenter leurs expériences de commerce électronique, exécuter leurs commandes, numériser leurs magasins physiques, fournir des services publicitaires et recueillir des renseignements. Avec Instacart Ads, des milliers de marques de produits de consommation courante - des chefs de file aux marques émergentes - s'associent à l'entreprise pour communiquer directement avec les consommateurs en ligne, au point d'achat. Avec Instacart Health, l'entreprise fournit des outils pour renforcer la sécurité nutritionnelle, faciliter les choix sains pour les consommateurs et élargir le rôle des aliments dans l'amélioration des résultats en matière de santé. Pour en savoir plus, visitez www.instacart.com/company Pour commencer à magasiner, visitez www.instacart.com . Maplebear Inc. est le nom enregistré d'Instacart.

À propos de Home Depot

The Home Depot® est le plus important détaillant au monde dans le secteur de la rénovation résidentielle. À la fin du troisième trimestre, l'entreprise exploitait un total de 2 356 magasins de détail et plus de 800 succursales dans l'ensemble des 50 États américains, dans le District de Columbia, à Porto Rico, dans les Îles Vierges américaines, à Guam, dans les dix provinces canadiennes et au Mexique. L'entreprise emploie plus de 470 000 associés. Les actions de Home Depot sont cotées à la bourse de New York (NYSE) sous le symbole HD et font partie des indices Dow Jones Industrial Average et Standard & Poor's 500.

