Appuyée par de nouveaux investisseurs, Micro Logic intensifie sa conquête du marché de l'infonuagique

QUÉBEC, le 4 mai 2023 /CNW/ - Micro Logic est fière d'annoncer un appui financier du gouvernement du Québec, d'Investissement Québec, Desjardins Capital et BDC Capital totalisant plus de 50 M$. Cet investissement permettra à notre entreprise, leader en technologie de l'information (TI) au pays, d'intensifier sa croissance et de développer le marché infonuagique sur l'ensemble du territoire nord-américain. Cet appui financier devrait générer la création de plus de 500 nouveaux emplois d'ici 5 ans et de franchir la barre des 1000 employés.

Cette étape s'inscrit dans la foulée d'une croissance fulgurante qui nous rend fiers. Au fil de la dernière décennie, Micro Logic a développé de nombreux pôles d'affaires entrainant la progression de son chiffre d'affaires de 150 %. Notre entreprise est emballée par cet investissement dédié à propulser la phase 1 d'un plan de croissance évalué, à terme, à 150 M $.

Un des atouts les plus distinctifs de Micro Logic repose sur son cloud souverain canadien, Projet Cirrus. L'entreprise québécoise se distingue dans un créneau en forte croissance partout sur la planète et occupé principalement par les géants mondiaux de l'industrie : « Il y a 10 ans, voyant la migration infonuagique se dessiner, et constatant que seuls les grands joueurs mondiaux s'y attaquaient, j'ai pris le pari suivant : une entreprise québécoise peut fabriquer un cloud souverain et tirer son épingle du jeu afin de mieux protéger nos données. Aujourd'hui, notre solution infonuagique répond aux normes les plus strictes de l'industrie concernant la protection des données. Nous figurons dans un club sélect composé de moins 1 % des joueurs sur le globe. Cet investissement nous permettra d'augmenter la cadence au niveau espéré. Notre modèle prouve qu'il est possible pour les entreprises québécoises de se démarquer mondialement grâce à leur savoir-faire et de se démarquer face aux géants de l'industrie », a déclaré Stéphane Garneau, président de Micro Logic.

Projet Cirrus, pierre angulaire de l'expansion hors-Québec

Appuyée par une équipe d'experts chevronnés, mentionnons que Micro Logic a investi, à ce jour, près de 30 M $ afin de développer Projet Cirrus. VMware, référence mondiale en la matière, lui a attribué un niveau de qualification détenu par seulement 4 joueurs en Amérique du Nord. Cela attestant que les données des clients sont hébergées à 100 % en territoire canadien et assujetties aux lois et à la juridiction s'y rapportant. Un atout majeur dans le contexte actuel où les enjeux entourant les l'hébergement des données sensibles sont de plus en plus partagées.

Les partenaires financiers ont déclaré :

« On compte plusieurs acteurs clés dans le marché mondial de l'infonuagique, et Micro Logic en fait partie. Le positionnement que veut prendre l'entreprise pourrait grandement augmenter ses parts de marché dans ce domaine occupé jusqu'ici principalement par des géants internationaux. Nous sommes fiers d'appuyer un tel projet. »

Joëlle Boutin, députée de Jean Talon et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets sciences et innovation)

« Les nouvelles technologies ont un grand effet d'entraînement et de changement sur toutes les activités économiques. Le projet de Micro Logic se veut une alternative pour le Québec en termes de sécurité des données et de cybersécurité. Deux éléments qui font maintenant partie des priorités de notre gouvernement. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'industrie québécoise des technologies de l'information est reconnue mondialement et fait partie des secteurs stratégiques sur lesquels nous misons. Parmi ses joueurs les plus dynamiques, Micro Logic se démarque en proposant une alternative toute québécoise aux solutions de sécurité des données et de cybersécurité disponibles. Investissement Québec est fier de les soutenir dans leurs projets de croissance. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Desjardins Capital est fier de contribuer à la croissance nord-américaine d'un fleuron québécois de l'industrie de la transformation numérique. Notre volonté est d'épauler l'équipe de direction de Micro Logic dans les moments clés de sa croissance. La vision à long terme et la proactivité de ses gestionnaires font de Micro Logic un leader dans son industrie. »

Marie-Hélène Nolet, Cheffe de l'exploitation de Desjardins Capital

« Grâce à sa vision avant-gardiste et à sa solide équipe de direction, Micro Logic est devenu un acteur important du secteur technologique québécois notamment avec son offre infonuagique unique. L'innovation dont cette entreprise ambitieuse fait preuve est remarquable. Pour BDC Capital, soutenir Micro Logic était tout à fait en lien avec notre volonté de transformer des entreprises à fort potentiel en championnes technologiques mondiales. »

Louise Langevin, vice-présidente Capital de croissance et transfert d'entreprise, BDC Capital

À propos de Micro Logic

Micro Logic est une entreprise québécoise qui occupe une place prépondérante dans l'univers de la transformation numérique. 40 ans suivant sa création, elle figure parmi les plus importants fournisseurs de solutions TI au Canada selon Channel Daily News. Micro Logic est le théâtre d'une progression de 150 % de son chiffre d'affaires en 10 ans. Dans cette foulée, appuyée par des investisseurs, l'entreprise amorce un plan de croissance visant la conquête du marché nord-Américain. Son produit phare, Projet Cirrus, est une solution infonuagique de classe mondiale qui met de se distinguer la sécurité et la souveraineté des données (cloud souverain). En 2022, son président, Stéphane Garneau, a été nommé PDG de l'année par Les Affaires ainsi que par l'Association québécoise des technologies (AQT).

