Appuyé par Ubisoft, Alloprof lance une application pour soutenir l'apprentissage des mathématiques

MONTRÉAL, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Alloprof lance aujourd'hui Raton des conversions, une application mobile ludique de mathématiques destinée aux élèves de 5e et 6e année du primaire. Le jeu vise à aiguiser leur compréhension des mécaniques de conversion des unités de longueur et sa conception a été rendue possible grâce au programme Ubisoft Éducation. L'entreprise a investi 50 000 $ afin d'aider Alloprof à développer des ressources novatrices et pratiques en mathématiques au primaire.

Des ratons gloutons pour l'apprentissage des conversions

Afin d'éviter le gaspillage, le joueur doit s'exercer à convertir des mesures, ce qui permet à son raton glouton de manger un maximum de nourriture dans les poubelles de la ville.

L'élève est exposé à une méthode simple et efficace qui consiste à disposer correctement les chiffres et la virgule décimale du nombre à convertir dans une matrice de conversion. Il apprend à appliquer cette méthode aux unités de longueur, puis pourra la transposer aux autres types d'unités qu'il verra tout au long de son parcours scolaire, tant en mathématiques qu'en sciences. Ce sont près de 150 000 élèves de 5e et 6e année qui devraient bénéficier de cette application gratuite.

« Chez Alloprof, nous constatons depuis toujours que la conversion des unités est un défi pour nombre d'élèves, parfois jusqu'en 5e secondaire. En plus d'aider à surmonter cette embûche récurrente, le programme Ubisoft Éducation nous permet de bonifier notre offre sur les plateformes mobiles, d'où proviennent la moitié des accompagnements que nous effectuons. L'appli Raton des conversions s'ajoute à notre gamme de jeux très utiles pour consolider les apprentissages, notamment durant les longs congés comme celui du temps des Fêtes », explique Marc-Antoine Tanguay, porte-parole et directeur de la stratégie d'Alloprof.

« Nous tenions à nous associer à Alloprof pour créer l'application Raton des conversions, car nous croyons fortement qu'en allégeant les difficultés rencontrées en mathématiques dès le primaire, nous contribuons au succès de l'ensemble du parcours scolaire des jeunes du Québec. Depuis son lancement en 2018, le programme Ubisoft Éducation a soutenu plus de 11 000 étudiants, du primaire à l'université, grâce à diverses initiatives et à l'implication de plus de 200 de nos employés. Et ce n'est qu'un début! », a indiqué Yannis Mallat, PDG des studios canadiens d'Ubisoft.

Raton des conversions à télécharger sur Google Play et iOS : www.alloprof.qc.ca/applis

À propos d'Alloprof

Alloprof engage les élèves du Québec et leurs parents dans la réussite éducative en leur offrant gratuitement des services professionnels et stimulants de soutien scolaire. En 2018-2019, l'organisme aura aidé près de 400 000 élèves, 30 millions de fois! Nous sommes soutenus par de nombreux et généreux partenaires, dont le gouvernement du Québec, Rio Tinto, la Fondation familiale Trottier, la Fondation Desjardins, TELUS, la Fondation Énergie Valero, la Banque Nationale, la Banque Royale du Canada, la Fondation Préfontaine-Hushion, SNC-Lavalin, Télé-Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec, Hydro-Québec, Rogers et Ubisoft. Pour connaitre l'ensemble de nos partenaires, cliquez ici .

À propos d'Ubisoft

Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de services interactifs. Le groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles que Assassin's Creed, Just Dance, Rayman, Far Cry, Watch Dogs ou encore la série de jeux vidéo Tom Clancy. Les équipes d'Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios et de filiales de distribution, s'engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeu originales et inoubliables sur l'ensemble des plateformes populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes et PC. Pour l'exercice 2018-19, le Net Booking d'Ubisoft s'est élevé à 2 029 millions d'euros. Pour en savoir plus, rendez-vous sur: www.ubisoft.com .

