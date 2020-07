Appui en région - Première tournée du ministre Lamontagne dans la région de la Côte-Nord

En trois jours, les rencontres, tenues dans le respect des recommandations sanitaires émises par la santé publique, avec des entrepreneurs locaux, avec des acteurs du milieu bioalimentaire, avec des représentants des communautés autochtones et avec les élus de la région ont permis au ministre de discuter des effets de la crise sanitaire sur la région, de la place qu'occupent les producteurs nord-côtiers dans le contexte actuel et de la prise de conscience du rôle de chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement alimentaire au Québec.

Le ministre a également profité de son passage pour annoncer des aides financières octroyées à des entreprises agricoles et du secteur des pêches. Ces investissements seront bénéfiques pour la région, mais également pour le Québec tout entier, notamment en positionnant des entreprises nord-côtières dans les marchés locaux, nationaux et internationaux, en créant de l'emploi et en favorisant l'utilisation de matières premières locales.

Les programmes gouvernementaux d'aide financière permettront d'accroître les investissements dans les secteurs de l'agriculture et des pêches et de l'aquaculture et de générer des retombées économiques et des emplois dans les communautés côtières du Québec. Ces mesures viennent appuyer l'orientation de la Politique bioalimentaire 2018-2025 -- Alimenter notre monde qui préconise l'établissement d'entreprises prospères, durables et innovantes.

Citation

« Je suis heureux d'avoir pu effectuer cette tournée et d'avoir pu donner suite à mon engagement d'aller à la rencontre des Nord-Côtiers, malgré le contexte sanitaire des derniers mois. C'était pour moi une priorité de pouvoir échanger avec des acteurs de l'économie nord-côtière. Dans les derniers mois, la conscience de l'importance de l'achat local s'est accrue et nous avons plus que jamais besoin d'entreprises fortes et compétitives, de relève, d'actions concertées et de secteurs soudés pour relever les défis liés au développement de notre secteur bioalimentaire. Je suis très fier d'avoir pu constater que la Côte-Nord peut compter sur des entrepreneurs innovants et proactifs ainsi que sur une population fière de son caractère distinct. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Faits saillants

Le ministre a notamment rencontré :

Le maire de Baie-Comeau , M. Yves Montigny , et le maire de Sept-Îles, M. Réjean Porlier ;

, M. , et le maire de Sept-Îles, M. Réjean Porlier ;

Le président et le directeur général de la Table bioalimentaire de la Côte-Nord, respectivement M. Yves Laurencelle et M. Marc Normand ;

et M. Marc Normand ;

Le représentant de l'UPA, M. Yves Laurencelle ;



Le président du Regroupement de pêcheurs professionnels de la Haute et de la Moyenne Côte-Nord, M. Clovis Poirier ;



Le directeur de l'Association des pêcheurs de la Basse-Côte-Nord, M. Paul Nadeau ;



Le directeur et le président de l'Office des pêcheurs de crabe de la zone 16, respectivement M. Jean René Boucher et M. Paolo Gionet ;



Le directeur général de l'Agence Mamu Innu Kaikusseth, M. Léo St-Onge ;



Le directeur de Pêcheries UAPAN, M. Yan Tremblay ;



Le directeur de Pêcherie SHIPEK, M. Guy Vigneault ;



Des représentants industriels des produits marins de la Côte-Nord ;



Des représentants des entreprises agricoles et maricoles de la Côte-Nord ;



L'équipe du Comptoir alimentaire de Sept-Îles.

Il a aussi visité les établissements suivants :

Bleuets Sylma ;



UMEK ;



La bleuetière Bleu Nord ;



Les Jardins secrets d'Océane ;



La Ferme maricole Purmer.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Laurence Voyzelle, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2525, Cell. : 418 456-1461