Appui du gouvernement du Québec de 1,4 M$ - Termont Montréal devient le premier opérateur portuaire au monde à utiliser une flotte de véhicules entièrement hybrides

MONTRÉAL, le 6 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière pouvant atteindre 1,4 M$ à Termont Montréal pour la conversion de 57 tracteurs de terminal en véhicules hybrides diesels-électriques utilisant la technologie arrêt-départ automatique. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le député de Bourget et adjoint parlementaire du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Richard Campeau, en ont fait l'annonce aujourd'hui en présence de représentants de Termont Montréal et de LOGISTEC Corporation.

Grâce à ce soutien financier, l'entreprise québécoise pourra devenir le premier opérateur portuaire au monde à convertir l'ensemble de sa flotte en véhicules hybrides et contribuera à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) au Port de Montréal.

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir ce projet novateur qui contribuera à diminuer les émissions de gaz à effet de serre au Port de Montréal lors de la manipulation des conteneurs. Cette importante initiative, lancée par Termont Montréal, démontre le leadership des entreprises québécoises et constitue un geste concret visant à assurer une meilleure efficacité énergétique dans le transport des marchandises. L'appui de votre gouvernement démontre une fois de plus la priorité que nous accordons à la diminution des GES dans l'industrie du transport. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je suis heureux de l'annonce du gouvernement du Québec qui permettra à une entreprise établie chez nous de jouer un rôle de leader mondial en devenant le premier opérateur à utiliser uniquement des véhicules hybrides diesel-électriques. Cette initiative, dont nous pouvons être fiers collectivement, permet au Port et à la ville de Montréal de rayonner une fois de plus dans leur transition énergétique. »

Richard Campeau, député de Bourget et adjoint parlementaire du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« En tant que partenaire clé de la chaîne d'approvisionnement au Port de Montréal et au Québec, notre équipe Termont est prête à aller toujours plus loin pour obtenir des résultats durables et profitables. C'est un effort constant qui demande de l'ouverture, de l'ingéniosité́ et de la collaboration. Nous sommes heureux que le gouvernement du Québec soutienne nos efforts et très fiers de devenir le premier opérateur portuaire au monde à convertir l'ensemble de sa flotte en véhicules hybrides, contribuant ainsi de façon concrète à faire prospérer nos collectivités. »

Madeleine Paquin, présidente du conseil de Terminal Termont inc., présidente de Termont Montréal inc., et présidente et chef de la direction de LOGISTEC Corporation

Faits saillants

La technologie arrêt-départ automatique est un système électrique permettant d'éteindre le moteur des tracteurs de terminal lorsqu'ils sont immobiles, tout en maintenant fonctionnels la cabine et les systèmes électroniques et informatiques du véhicule.

Rappelons qu'une aide financière a été versée à Termont Montréal en 2016 afin de tester cette technologie sur cinq camions tracteurs de terminal. Les résultats concluants ont incité Termont Montréal à déployer cette technologie sur l'ensemble de sa flotte.

L'aide financière est versée par l'entremise du Programme d'aide à l'amélioration de l'efficacité du transport maritime, aérien et ferroviaire (PETMAF) en matière de réduction ou d'évitement des émissions de gaz à effet de serre. Ce programme, financé par l'entremise du Fonds vert, a pour but de réduire ou d'éviter les émissions de GES générées par le transport maritime, aérien et ferroviaire, notamment par l'utilisation de matériel et d'équipements de transport plus performants sur le plan énergétique et par le recours à des énergies plus propres.

