Appui de 700 000 $ à Sous-Traitance industrielle Québec - Le Gouvernement du Québec finance un projet pilote pour soutenir les PME dans le secteur minier

QUÉBEC, le 17 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec considère comme essentiel de contribuer à l'amélioration continue des entreprises liées à l'industrie minière afin qu'elles puissent être concurrentielles à l'échelle mondiale. En effet, alors que le secteur minier apporte une contribution majeure à l'économie du Québec, il vit de nombreux changements auxquels les fournisseurs québécois doivent s'adapter pour répondre aux besoins des donneurs d'ordres miniers et demeurer compétitifs face à la concurrence internationale.

Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, a annoncé l'attribution d'une contribution financière non remboursable de 700 000 $ à l'organisme à but non lucratif Sous‑Traitance industrielle Québec (STIQ) afin de réaliser un projet pilote de diagnostics et de soutien aux projets d'amélioration continue auprès de fournisseurs et d'équipementiers du secteur minier.

Ce projet vise l'amélioration de la performance de dix entreprises manufacturières et de services techniques afin qu'elles rehaussent leur compétitivité dans leurs propositions de services auprès des donneurs d'ordres miniers. Les entreprises choisies seront des fournisseurs stratégiques qui ont été ciblés, au préalable, par deux sociétés minières actives au Québec, Minerai de fer Québec inc. et Mines Agnico Eagle.

Évalué à 1 M$, le projet pilote sera financé à hauteur de 700 000 $ par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles par l'entremise du volet patrimoine minier du Fonds des ressources naturelles. La différence est prise en charge par les dix entreprises participantes. Les principales étapes de réalisation du projet pilote sont : l'adaptation du questionnaire d'évaluation de STIQ au secteur minier, la réalisation des diagnostics chez les fournisseurs, la détermination des projets d'amélioration continue des processus prioritaires et la réalisation des projets d'amélioration chez les fournisseurs.

Citation

« Le secteur minier vit des changements importants depuis quelques années, lesquels forcent l'industrie minière à relever de nouveaux défis. Des défis qui ont des effets directs sur les fournisseurs qui doivent s'adapter rapidement dans le but d'assurer leur rentabilité. En accompagnant les entreprises dans leur processus d'amélioration continue, Sous-Traitance industrielle Québec leur permettra d'accomplir une transition plus rapide et efficace. En appuyant ce projet pilote, notre gouvernement démontre qu'il est à l'écoute des besoins du secteur minier et qu'il n'hésite pas à prendre des moyens concrets pour soutenir le réseau des fournisseurs et équipementiers, qui est névralgique pour l'économie du Québec et de ses régions. D'ailleurs, je souhaite remercier les deux entreprises qui participent à ce projet à titre de partenaires : Minerai de fer Québec inc. et Mines Agnico Eagle. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« STIQ est très fière d'avoir obtenu le soutien financier du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles afin de déployer le projet de diagnostics et soutien aux projets d'amélioration des PME du secteur minier. Ce projet permettra à dix fournisseurs stratégiques de deux donneurs d'ordres importants d'améliorer leur compétitivité. Grâce à notre expertise reconnue dans les programmes de développement de fournisseurs, tels que Podium Aluminium et Podium Transport, nous sommes convaincus que les fournisseurs sélectionnés pourront ainsi consolider leur relation d'affaires avec leurs clients actuels et développer de nouveaux marchés. »

Richard Blanchet, président-directeur général de Sous-Traitance industrielle Québec

Faits saillants

STIQ est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'améliorer la compétitivité des chaînes d'approvisionnement manufacturières afin de favoriser l'essor de l'économie québécoise.

Depuis 2002, STIQ a réalisé, entre autres, plus de 500 diagnostics d'entreprises dans le cadre de ses programmes d'amélioration des fournisseurs.

Le secteur minier apporte une contribution majeure à l'économie québécoise. En 2018, ce secteur a généré des investissements de 3,14 G$, des livraisons de près de 10,3 G$ et environ 17 000 emplois directs.

