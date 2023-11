APPUI DE 4,5 M$ POUR QUATRE PROJETS DE RECHERCHE ET UNE ALLIANCE EN SANTÉ MENTALE ET NEUROSCIENCES

MONTRÉAL, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Le Fonds de recherche du Québec-Santé (FRQS), en partenariat avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et la compagnie Janssen Inc., une entreprise pharmaceutique novatrice de Johnson & Johnson, est heureux d'annoncer l'octroi de quatre projets de recherche innovants et le financement d'une Alliance en santé mentale et neurosciences. C'est dans le cadre du Forum de l'industrie de la santé de Québec que la confirmation de ces investissements de près de 4,5 millions de dollars issus du partenariat public-privé a été faite par le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, M. Pierre Fitzgibbon.

D'une part, avec un financement de 2,2 M$, la création d'une Alliance permettra de structurer et coordonner les efforts des forces vives en santé mentale et en neurosciences afin d'optimiser le potentiel d'innovation et de transformation, au profit du Réseau de la santé et des services sociaux, de l'écosystème de recherche québécois et de la population. Cette Alliance est composée de trois centres de recherche en santé mentale et neurosciences de la province :

Centre de recherche CERVO - Université Laval

- Université Centre de recherche Douglas - CIUSSS de l'Ouest-de-l'Ile-de-Montréal - Université McGill

- CIUSSS de l'Ouest-de-l'Ile-de-Montréal - Université McGill Institut universitaire en santé mentale - CIUSSS de l'Est-de-l'Ile-de-Montréal - Université de Montréal

D'autre part, dans le cadre d'un appel de propositions lancé en octobre 2022, quatre projets de recherche innovants sur les 26 reçus ont été financés pour un total de 2,3 M$. Les projets sont répartis comme suit dans deux axes thématiques :

Axe thématique 1 - Transformation organisationnelle ou clinique des soins et des services en santé mentale

Anne Crocker (Institut Philippe-Pinel de Montréal) : Recherche action participative pour soutenir les proches des personnes ayant un trouble mental et des comportements violents

(Institut Philippe-Pinel de Montréal) : Recherche action participative pour soutenir les proches des personnes ayant un trouble mental et des comportements violents Josée Savard (Université Laval ) : Assurer un accès équitable aux interventions fondées sur les données probantes pour les troubles anxieux et dépressifs grâce aux autosoins guidés adaptés : Acceptabilité, adoption, efficience et efficacité de l'implantation

Axe thématique 2 - Développement d'outils et d'approches innovantes pour mieux comprendre la maladie et offrir de meilleurs soins et services en santé mentale

Jessica Deslauriers (Université Laval ) : PAT-MOBILE (Psychosis And Trauma - Measurements of BIomarkers Levels in Exosomes) : étude multidimensionnelle des facteurs déterminants et exosomes comme indicateurs de pronostic et traitement

(Université ) : PAT-MOBILE (Psychosis And Trauma - Measurements of BIomarkers Levels in Exosomes) : étude multidimensionnelle des facteurs déterminants et exosomes comme indicateurs de pronostic et traitement Lena Palaniyappan (CIUSSS de l'Ouest-de-l'Ile-de-Montréal) : Bien plus que des mots (MOTS+)

« Les défis scientifiques, médicaux et sociaux que posent la gestion et le maintien d'une bonne santé mentale au sein de la population sont majeurs. Afin d'y répondre, la programmation de recherche en santé mentale du FRQS, qui s'inscrit dans une perspective de santé durable, soutient des initiatives novatrices en rupture par rapport aux approches traditionnelles et à fort potentiel de transformation et d'impact socio-économique pour le Québec. Je transmets mes plus vives félicitations aux équipes et aux centres de recherche qui contribueront à l'avancement des connaissances et au développement de pratiques prometteuses en santé mentale. »

- Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

« En renforçant la synergie entre le milieu de la recherche et celui de la santé au Québec, on se donne les moyens pour mieux répondre aux besoins de la population. Les initiatives de recherche collaborative annoncées aujourd'hui rejoignent cet objectif et contribueront à faire progresser nos connaissances en santé mentale. »

- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je me réjouis de la haute qualité des projets de recherche soutenus par le financement du ministère de la Santé et des Services sociaux et ses partenaires, qui marque une étape décisive pour l'excellence en santé mentale au Québec. Notre engagement va au-delà des services actuels : nous visons une révolution dans nos approches grâce à une amélioration continue, ancrée dans la science et l'innovation. Ce partenariat avec des spécialistes et la centralisation des infrastructures technologiques accéléreront de manière notable notre approche des soins en santé mentale et en neurosciences, pour un effet direct sur le bien-être des Québécoises et des Québécois. »

- Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« La création d'une culture du partage des connaissances et de l'innovation est essentielle à l'élaboration de solutions en matière de soins de santé. En collaborant avec des dirigeants gouvernementaux et des partenaires externes, nous sommes en mesure de créer un environnement où les solutions innovantes sont non seulement encouragées mais peuvent s'épanouir. Chez Janssen, notre objectif demeure inébranlable : ouvrir la voie à la médecine de demain - un partenariat et une percée scientifique à la fois. Ensemble, nous avancerons vers un monde plus sain pour tous. »

- Berkeley Vincent, président de Janssen Inc.

À propos du Fonds de recherche du Québec - Santé

Le Fonds de recherche du Québec - Santé a pour mission de soutenir et de promouvoir l'excellence de la recherche et la formation de la relève en santé, afin de stimuler le développement de connaissances et l'innovation. Dans une perspective de santé durable, il promeut et soutient financièrement l'ensemble de la recherche sur la santé humaine, y compris la recherche fondamentale, clinique, épidémiologique, la recherche en santé publique et la recherche sur les services de santé.

