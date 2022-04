Appui au développement des nouvelles technologies - Lancement d'un appel de projets d'innovation en intelligence artificielle

QUÉBEC, le 8 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, annonce l'ouverture d'un appel de projets d'innovation en intelligence artificielle à l'intention des entreprises québécoises. Celui-ci s'adresse en priorité aux PME et aux jeunes pousses (startups) qui souhaitent réaliser un projet d'innovation pour le développement et la commercialisation ou l'adoption de technologies d'intelligence artificielle.

Il comprend trois volets :

Volet 1 - Projets d'innovation des startups , pour les jeunes pousses du domaine de l'intelligence artificielle qui reçoivent l'accompagnement d'un incubateur ou d'un accélérateur d'entreprises.

, pour les jeunes pousses du domaine de l'intelligence artificielle qui reçoivent l'accompagnement d'un incubateur ou d'un accélérateur d'entreprises. Volet 2 - Projets d'innovation des PME, pour celles qui visent la production de biens et services ou la réalisation d'activités de recherche et développement à l'interne.

Volet 3 - Projets d'innovation d'envergure, destiné aux regroupements d'entreprises qui comprennent un minimum de deux entreprises québécoises.

La date de tombée est le 8 mai prochain, à 16 h. Pour en savoir plus, consultez la page Web de l'appel de projets.

Citation :

« Avec des appels de projets appliqués en intelligence artificielle, on met à profit l'expertise de nos chercheurs et notre savoir pour développer plusieurs secteurs stratégiques de notre économie. Ces initiatives augmentent notre productivité, ce qui crée de la richesse pour toute la population québécoise. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

Faits saillants :

Les objectifs de l'appel de projets sont les suivants :

Assurer le développement et la consolidation d'efforts d'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle.



Encourager la collaboration entre les entreprises (de toute taille, y compris les jeunes pousses) ainsi qu'avec les milieux de la recherche et de l'innovation pour accélérer l'intégration de technologies d'intelligence artificielle dans les milieux d'affaires et, par le fait même, dans la société.



Appuyer les projets structurants visant l'adoption massive de l'intelligence artificielle dans un ou plusieurs secteurs de l'économie.



Soutenir la réalisation de projets débouchant sur des retombées économiques importantes et immédiates.



Contribuer au positionnement du Québec comme chef de file en matière de développement de l'intelligence artificielle.

