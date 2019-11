Appui à la productivité et à l'optimisation de la planification forestière - Québec accorde 45 565 $ à Signature Bois Laurentides

QUÉBEC, le 8 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, annonce l'attribution d'une contribution financière de 45 565 $ à Signature Bois Laurentides pour son projet visant à utiliser de nouvelles technologies et un nouveau processus collaboratif de travail pour optimiser la planification forestière.

Cette contribution, qui est offerte par l'entremise de l'enveloppe suprarégionale du Programme d'aménagement durable des forêts (PADF), permettra une planification forestière encore plus précise en amont, assurant ainsi une meilleure prévisibilité des activités sylvicoles, une réduction des coûts et des délais pour l'industrie ainsi qu'une amélioration de la compétitivité et de la performance des entreprises.

Réparties dans les régions des Laurentides, de Lanaudière, de l'Outaouais, de l'Estrie et de Chaudière-Appalaches, seize entreprises participent financièrement au projet et bénéficieront de ses retombées.

« Je salue le potentiel structurant de cette initiative qui permettra d'optimiser, avec la participation des intervenants locaux, l'aménagement durable du territoire forestier de cinq régions du Québec. Par cet appui financier à Signature Bois Laurentides, notre gouvernement confirme l'importance qu'il accorde à la participation des personnes et des organismes concernés par la planification forestière. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec.

« Ce projet porteur met en valeur le potentiel de collaboration d'un groupe d'entreprises, appuyé par la technologie, pour rendre un processus de planification forestière plus efficient et productif. Nous visons ultimement à augmenter la prévisibilité de nos opérations forestières. Ce nouveau modèle d'organisation est un levier important pour la compétitivité des entreprises participantes. »

François Racine, président de Signature Bois Laurentides

