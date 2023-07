Appui à la productivité des entreprises - QUÉBEC ACCORDE 4 M$ POUR SOUTENIR L'EXPANSION D'EXPROLINK EN MONTÉRÉGIE

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC, le 19 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec attribue, par l'entremise d'Investissement Québec et du volet Appui aux projets d'investissement favorisant la productivité et l'expansion des entreprises du programme ESSOR, un prêt de 4 millions de dollars à Exprolink, qui se spécialise dans la conception et la fabrication de véhicules électriques vocationnels. Cette somme soutiendra, entre autres, la mise en activité d'une toute nouvelle usine de production à Saint-Bruno-de-Montarville, grâce à laquelle Exprolink pourra poursuivre sa croissance et achever son virage électrique.

Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Les nouvelles installations d'Exprolink réuniront des équipements à la fine pointe de la technologie. Elles permettront de relocaliser de l'Espagne vers le Québec la production d'Excelway, la ligne de véhicules multifonctions acquise par Exprolink en décembre 2021. L'assemblage des balayeuses et des aspirateurs compacts pour la collecte de débris, commercialisés sous la marque Madvac, sera également transféré à Saint-Bruno-de-Montarville. La mise en activité de l'usine est prévue pour janvier 2024.

En combinant les marques Madvac et Excelway, Exprolink concrétise son ambition d'offrir une gamme complète de véhicules électriques vocationnels pour répondre aux besoins et à la demande croissante des villes, des organismes publics et des entreprises à travers le monde, tout en contribuant à la lutte contre les changements climatiques.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de soutenir Exprolink dans cette nouvelle étape de son développement. Depuis l'amorce de son virage électrique, l'entreprise connaît une croissance soutenue et s'impose comme un chef de file dans le domaine des véhicules électriques vocationnels. L'électrification des transports est une avenue essentielle à l'essor d'une économie verte et durable, et nous continuerons de la privilégier à travers nos interventions. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Exprolink poursuit sa croissance d'une belle façon en Montérégie avec ce projet d'investissement majeur. Déjà leader dans son domaine, l'entreprise assurera sa compétitivité en prenant de l'expansion grâce à ses nouvelles installations et en achevant l'électrification de sa gamme de produits. Un modèle à suivre. Félicitations à toute l'équipe! »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

Faits saillants :

Fondée en 2011, Exprolink est un chef de file en Amérique du Nord dans le domaine des véhicules vocationnels avec sa gamme de produits compacts d'entretien et de nettoyage destinés à la maintenance des villes, des organismes publics et des entreprises.

Le volet 2 - Appui aux projets d'investissement favorisant la productivité et l'expansion des entreprises du programme ESSOR, administré par Investissement Québec, vise à accélérer la croissance de la productivité des entreprises du Québec par une transition technologique innovante ou l'acquisition de nouvelles technologies.

