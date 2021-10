Appui à la numérisation de l'industrie aérospatiale - 1,23 million de dollars de plus à MACH FAB 4.0

MONTRÉAL, le 26 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec garantit un financement de 1,23 million de dollars afin de prolonger jusqu'au 31 mars 2022 l'initiative MACH FAB 4.0 d'Aéro Montréal. Ce délai supplémentaire va permettre à neuf PME en aérospatiale de poursuivre leurs projets d'implantation de technologies numériques retardés en raison de la pandémie liée à la COVID-19.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui lors du Sommet 2021 - Chaîne mondiale d'approvisionnement aérospatiale, organisé par Aéro Montréal.

La contribution financière est issue des fonds annoncés dans la mise à jour économique et financière de novembre 2020. Le gouvernement du Québec a alors confirmé l'attribution de 166 millions de dollars pour accélérer la reprise des activités dans certains secteurs stratégiques touchés par la pandémie, soit ceux de l'aérospatiale, de l'aluminium et des sciences de la vie.

Lancée dans le cadre de la Stratégie québécoise de l'aérospatiale 2016-2026, l'initiative MACH FAB 4.0 est une mesure d'accompagnement visant à favoriser l'implantation de technologies numériques au sein de PME évoluant dans le domaine aérospatial. À terme, 109 projets seront réalisés dans 37 entreprises québécoises.

« On doit accélérer le virage numérique dans tous les secteurs de notre économie. MACH FAB 4.0 permettra aux PME de l'industrie de l'aérospatiale de devenir plus compétitives, de s'intégrer davantage aux chaînes d'approvisionnement mondiales et d'accroître leur présence sur les marchés d'exportation. C'est exactement ce que l'on veut faire au moyen de la transformation numérique de nos entreprises. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« L'appui financier du gouvernement du Québec dans la poursuite de l'initiative MACH FAB 4.0 est une démonstration supplémentaire de son engagement continu à soutenir nos PME aérospatiales et à faire rayonner le savoir-faire québécois. Grâce à celle-ci, nous proposons un accompagnement sur mesure, spécialement conçu pour répondre aux besoins de nos entreprises. Notre volonté est de les épauler dans l'accroissement de leur productivité afin qu'elles demeurent fortes et compétitives, tout particulièrement dans un contexte de vive concurrence sur la scène internationale. »

Suzanne Benoit, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal

Dotée d'une enveloppe de 19 millions de dollars, l'initiative MACH FAB 4.0 est mise en œuvre par Aéro Montréal et financée à hauteur de 9,5 millions de dollars par le ministère de l'Économie et de l'Innovation.

La contribution financière de 1,23 million de dollars comprend les dépenses liées aux neuf projets en cours, ainsi que les frais d'expertise et d'accompagnement.

En 2020, l'industrie aérospatiale québécoise employait 36 100 personnes au sein de quelque 230 entreprises et, la même année, le secteur a affiché des ventes annuelles de 15,8 milliards de dollars.

