Cette opération est le résultat d'une vision commune des deux entreprises qui souhaitent poursuivre ensemble leur croissance et leur diversification tout en répondant à un besoin important du marché et de ses grands donneurs d'ordres de consolider la chaîne d'approvisionnement. Solides financièrement et parmi les sociétés les plus performantes de l'industrie de part et d'autre de l'Atlantique, Abipa Canada et Groupe ARM possèdent des bases clients et produits complémentaires et sont présents sur les programmes avion les plus porteurs.

Le nouveau groupe ainsi constitué offre un parfait équilibre entre deux zones géographiques fortes du secteur aéronautique mondial que sont l'Amérique du Nord et l'Europe, sans oublier son implantation stratégique en Afrique du Nord. Il possède désormais une taille critique importante avec un chiffre d'affaires dépassant les 100 millions de dollars canadiens lui permettant de poursuivre sa croissance et son développement grâce à ses 400 employés et à sa présence industrielle répartie sur 6 sites et 3 continents, soit au Canada, en France et au Maroc.

Dans le cadre de cette transaction qui s'est clôturée le 1er novembre 2021, l'ensemble des actionnaires de Groupe ARM a rejoint les actionnaires d'Abipa au capital d'Abipa Canada qui sera la société mère du nouvel ensemble.

À cette occasion et afin d'appuyer la structure financière du nouveau groupe, le Fonds de solidarité FTQ, ainsi qu'Exportation et développement Canada (EDC), investissent un total de 15 millions de dollars canadiens en capitaux propres dans le cadre d'une structure de capital équilibrée avec les dirigeants. À l'issue de cette transaction, les principaux actionnaires du groupe sont désormais le Fonds de solidarité FTQ, la famille Couillaud, Jean Blondin, Ace Capital Partners, filiale de Tikehau Capital, IRDI et EDC.

Jean Blondin continuera d'exercer les responsabilités de Président et Chef de la direction et Ludovic Couillaud intégrera le comité exécutif d'Abipa Canada en tant que Vice-Président Exécutif et Directeur Général Europe et Maroc.

« Nous sommes fiers d'avoir été en mesure de compléter cette importante transaction grâce au soutien de notre partenaire historique le Fonds de solidarité FTQ et d'Exportation et développement Canada. Cette opération stratégique qui nous permet de monter dans la chaîne de valeur des donneurs d'ordre en tant que fournisseur stratégique et d'élargir notre offre commerciale et industrielle, nous rend particulièrement confiants pour l'avenir d'Abipa International. »

-Jean Blondin, Président et Chef de la direction d'Abipa Canada.

« Nous nous réjouissons de pouvoir apporter à nos clients cette nouvelle offre plus large et plus internationale. Appuyé et soutenu par l'ensemble de nos partenaires financiers, fort des compétences humaines et industrielles reconnues de Groupe ARM et d'Abipa, le nouvel ensemble Abipa International se donne toutes les chances de réussite pour ses futurs développements. »

-Ludovic Couillaud, Président Groupe ARM

« ABIPA Canada est déjà un chef de file en aéronautique qui crée de nombreux bons emplois ici. Avec cette opération stratégique, il devient un acteur de référence dans son secteur à l'échelle internationale. En appuyant l'entreprise, on confirme la volonté de notre gouvernement de soutenir ce secteur important au Québec. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, Ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« L'appui du Fonds de solidarité FTQ pour cette transaction s'inscrit dans notre volonté d'appuyer la croissance internationale d'Abipa Canada depuis notre acquisition de l'entreprise en 2012 avec Jean Blondin et la direction. Le regroupement avec Groupe ARM créera un chef de file mondial de l'aérospatiale avec des activités en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique. Nous sommes particulièrement fiers de compter sur l'appui d'EDC pour cette transaction, un partenaire régulier du Fonds depuis plus d'un an. »

-Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ

« EDC est fière de soutenir la croissance internationale de l'entreprise de fabrication de pointe du marché intermédiaire qu'est Abipa. Son rapprochement stratégique avec le Groupe ARM vient accroître sa présence mondiale. Grâce à l'investissement d'EDC et à celui du Fonds de solidarité FTQ, Abipa a obtenu le capital dont elle avait besoin pour partir à la conquête de nouveaux marchés et s'affirmer comme chef de file dans le secteur aéronautique. »

-Carl Burlock, chef de la direction des affaires commerciales et vice-président directeur d'EDC.

« Actionnaires de Groupe ARM depuis 2013, nous nous réjouissons de ce rapprochement entre les groupes Abipa et ARM aux fortes complémentarités commerciales et industrielles. Cette opération témoigne de la capacité d'Ace Capital Partners à accompagner les entreprises stratégiques industrielles dans toutes les phases de leur développement et notamment dans leur développement à l'international. »

-Delphine Dinard, Directrice exécutive d'Ace Capital Partners

« Nous sommes très heureux d'avoir pu accompagner Ludovic Couillaud et ses équipes depuis 9 ans, puis de participer à ce beau rapprochement de Groupe ARM avec Abipa Canada. Celui-ci permettra aux deux groupes de renforcer encore leur positionnement respectif en Europe et en Amérique du Nord en répondant de manière emblématique aux principaux enjeux de la filière aéronautique : la diversification en termes d'expertises, de débouchés et de géographies, la valeur ajoutée apportée aux clients, la taille critique. »

-Étienne Robequain, Directeur d'investissement d'IRDI Capital Investissement

À propos de Abipa Canada

Basée à Boisbriand, Québec, Canada, Abipa se spécialise dans l'usinage de haute précision, l'assemblage mécanique et la mise en kit de composants de métaux spécialisés (aluminium, titane, inconel, acier) pour les moteurs, trains d'atterrissage et pièces de structure d'avion. Ses produits sont destinés à sa clientèle internationale de grands donneurs d'ordres et d'intégrateurs. La compagnie utilise des équipements à commande numérique à la fine pointe de la technologie dont des cellules multi-machines robotisées, centres d'usinage multi-axes, centres de tournage, tours-fraiseuses, découpeuses laser ainsi qu'un atelier de soudure certifié NADCAP.

À propos du Groupe ARM

Répartis sur 4 sites en France et un site stratégique au Maroc, Groupe ARM est aujourd'hui un acteur reconnu dans le monde de la sous-traitance en mécanique de précision pour l'industrie aéronautique. L'entreprise fournit aux grands donneurs d'ordres du secteur aéronautique des pièces, composants et sous-ensembles à destination des nacelles, des aérostructures, des sièges pilotes et passagers et de divers équipements d'avion. Grâce à une politique d'investissement dynamique, l'entreprise dispose d'un outil industriel moderne et d'un savoir-faire diversifié (par la variété des matériaux utilisés, par les différentes technologies d'usinage maîtrisées, par la gestion de sous-ensembles complexes, par la technicité de ses produits et par la multiplicité des qualifications de procédés spéciaux obtenues).

