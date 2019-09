Apprenez à bien connaître les puces

Il existe un autre mythe selon lequel les animaux de compagnie n'attrapent des puces qu'au contact d'autres chiens et chats infestés, et qu'en gardant nos animaux de compagnie à l'écart des autres animaux, ils ne courent aucun risque. En fait, la plupart des animaux de compagnie sont susceptibles d'être infectés par les œufs de puce disséminés par la faune sur les pelouses, dans les parcs et les jardins. Les puces sur les animaux sauvages sont en fait les mêmes qui infectent nos animaux de compagnie. Les œufs éclosent à l'extérieur et les puces nouvellement apparues sautent sur nos animaux de compagnie. Même si nos compagnons ne sont à l'extérieur que pendant un très court laps de temps ou qu'ils ne quittent jamais le trottoir, le risque est toujours présent. Les puces peuvent également être introduites dans la maison et infecter des animaux qui ne sortent jamais par l'entremise de nos vêtements ou en s'infiltrant par les portes-fenêtres moustiquaires et les fenêtres au niveau du sol.