EDMONTON, AB, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Le 22 septembre 2025, à 8 h 17, le détenu Tyrrel Bigchild a été appréhendé par le service de police d'Edmonton.

Le détenu était en liberté illégale du Centre de guérison Stan Daniels, un pavillon de ressourcement à sécurité minimale visé à l'article 81, depuis le 30 août 2025.

Le Service correctionnel du Canada et les Native Counselling Services of Alberta mènent une enquête conjointe sur les circonstances entourant cet incident.

La sécurité des établissements, du personnel et de la population demeure la priorité absolue des responsables des opérations du système correctionnel fédéral.

