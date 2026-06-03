Application de la Loi autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d'enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d'une admission en établissement - Une nouvelle exhumation est prévue en réponse à la demande d'une famille de la communauté atikamekw de Manawan

QUÉBEC, le 3 juin 2026 /CNW/ - Une demande d'exhumation présentée en avril 2026 par une famille de la communauté atikamekw de Manawan dans le contexte de recherches menées en application de la Loi autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d'enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d'une admission en établissement a été autorisée par la Cour supérieure le 1er mai dernier. L'exhumation est actuellement en préparation et devrait avoir lieu dans les prochaines semaines.

Le site de l'exhumation ne sera pas accessible aux médias, afin de permettre aux experts mandatés de travailler dans les meilleures conditions possibles et d'assurer ainsi la conformité du processus de recherche, dans l'intérêt de toutes les parties concernées. Le respect de la dignité et de l'intimité des familles endeuillées demeure une priorité de la Direction de soutien aux familles (DSF) du Secrétariat aux Relations avec les Premières Nations et les Inuit et de ses partenaires.

Rappelons que depuis l'entrée en vigueur de la Loi en 2021, la DSF accompagne à ce jour 140 familles dans la recherche d'informations sur les circonstances du décès ou de la disparition de 235 enfants. Au cours de leurs démarches, plusieurs de ces familles formulent le souhait de faire exhumer les dépouilles de leurs enfants, dont la plupart n'ont pas été inhumés dans les cimetières des communautés, afin de pouvoir confirmer leur identité et leur offrir une inhumation près des leurs, entourés de leurs proches.

Afin de répondre à ces besoins, et en complémentarité avec l'article 18 de la Loi, la DSF a mobilisé le Bureau du coroner et le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du gouvernement du Québec pour réaliser ces exhumations avec le plus haut niveau d'expertise. L'organisation Awacak - Petits êtres de lumière offre quant à elle aux familles qui le souhaitent un accompagnement juridique ainsi que du soutien émotionnel et spirituel.

SOURCE Secrétariat aux Relations avec les Premières Nations et les Inuit

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