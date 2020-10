Application Chrono : la fonctionnalité niveau d'achalandage en déploiement progressif dans toute la région métropolitaine

Les niveaux d'achalandage des véhicules sont représentés par une échelle colorée progressive de 1 à 4 silhouettes, allant du vert, au jaune, puis à l'orange. Cette donnée s'ajoute à l'heure de passage en temps réel et à l'information sur l'accessibilité, le tout en un coup d'œil.

Propriété de l'ARTM, l'application métropolitaine Chrono est développée à Montréal de concert avec les organismes publics de transport collectif de la région pour les téléphones intelligents utilisant iOS ou Android. Elle regroupe l'ensemble des services offerts par les organismes publics de transport collectif et autres partenaires de transport. Chrono, permet de suivre le déplacement des autobus et des trains en temps réel sur la carte, de planifier ses déplacements en transport collectif comme à vélo et de trouver les options les plus rapides pour optimiser son temps. Chrono permet également de se procurer le Titre bus - sans contact (3,50$) afin de se déplacer et de correspondre sur l'ensemble des lignes de bus de la région métropolitaine pendant 120 minutes pour se rendre à destination. L'application offre le seul planificateur de trajet permettant la diffusion de message en direct sur l'état des réseaux du transport collectif métropolitain par les opérateurs eux-mêmes. Avec Chrono, il est aussi facile de localiser une station BIXI près de vous, de confirmer la disponibilité d'un vélo et de le louer directement dans l'application. www.artm.quebec/application-mobile-chrono/

SOURCE Autorité régionale de transport métropolitain

Renseignements: Information aux médias: Simon Charbonneau, Conseiller - affaires publiques et relations médias, ARTM, 514 409-2786, poste 7408, [email protected]

Liens connexes

http://www.artm.quebec/