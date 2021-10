« La pandémie a changé la façon dont les gens perçoivent le jeu comme une forme de divertissement courante, ce qui a donné lieu à un essor des jeux mobiles. Nous voulons que les promoteurs contribuent à cette croissance », a déclaré Alexandre.

Alex a expliqué comment le jeu s'est transformé en une industrie de 175 milliards de dollars américains en 2020, le jeu mobile détenant la croissance la plus rapide. Cela représente 48 % des revenus tirés des jeux en 2020, il s'agit d'une hausse de 13 % par rapport à 2019.

Donner aux développeurs les moyens d'offrir des expériences de jeu uniques

AppGallery s'engage à fournir aux développeurs de jeux vidéo les capacités, le soutien et les possibilités dont ils ont besoin pour réussir dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Alex a mis en lumière quatre piliers clés qui offrent des propositions de valeur attrayantes pour les développeurs avec AppGallery : l'échelle, la vitesse, la découvrabilité et la monétisation, y compris la disponibilité d'un soutien hautement personnalisé.

AppGallery possède des capacités de distribution étendues pour plus de 560 millions d'utilisateurs actifs par mois, à qui elle offre la rapidité grâce à l'intégration de Huawei Mobile Services (HMS) et à des outils faciles à utiliser pour simplifier le développement et la publication.

Par exemple, le développeur de jeux mobiles de premier plan Gameloft a travaillé avec AppGallery pour lancer plus de 11 jeux, créant une expérience de jeu semblable à une console qui a entraîné une augmentation de 70 % des téléchargements au cours des trois premiers mois suivant le lancement.

Soutenir les développeurs dans l'expansion du marché

AppGallery offre aux développeurs les ressources nécessaires pour accroître la découvrabilité et mettre en place des stratégies de monétisation grâce à des services comme AppGallery, Petal Search, Petal Maps et HUAWEI Ads. AppGallery offre un soutien dans plus de 170 pays et régions, six centres régionaux HMS et un marketing personnalisé à plus de 5,1 millions de développeurs inscrits.

Playrix , concepteur de nombreux succès comme Gardenscapes et Homescapes, s'est associé à AppGallery pour sa série de lancements de jeux et a reçu un soutien complet, y compris la mise en œuvre des trousses de base du HMS et des promotions par l'entremise de Huawei Ads.

Forte de plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de la distribution en Chine, AppGallery est également bien placée pour aider les développeurs internationaux à trouver des occasions d'affaires sur le marché chinois en expansion.

« L'une de nos priorités sous-jacentes est d'offrir davantage de choix d'applications nationales et internationales aux consommateurs chinois. Grâce à notre vaste bassin d'utilisateurs en Chine et à notre compréhension approfondie du marché national des applications et des caractéristiques des utilisateurs, nous pouvons aider les développeurs internationaux à cerner les défis avec précision et efficacité », a déclaré Alex.

À propos d'AppGallery

AppGallery est un écosystème novateur qui permet aux développeurs de créer des expériences uniques pour les consommateurs. Son HMS Core permet aux applications de s'intégrer à différents appareils, offrant une expérience plus fluide - dans le cadre de la stratégie élargie « 1+8+N » de Huawei.

Avec AppGallery, la vision de Huawei est de créer une plateforme de distribution d'applications ouverte et novatrice accessible aux consommateurs, tout en protégeant la confidentialité des utilisateurs et en leur offrant une expérience unique et intelligente.

