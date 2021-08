Les joueurs de Shadow Fight Arena sur AppGallery peuvent réclamer un accès exclusif à l'un des personnages les plus rares du jeu, le formidable « Monkey King », ce qui leur donne immédiatement une longueur d'avance. D'une valeur totale de 100 $ US, le Monkey King est bien connu des amateurs de Shadow Fight Arena pour ses impressionnantes attaques.

« La série Shadow Fight a été bien accueillie jusqu'à présent, et nous sommes ravis que les utilisateurs d'AppGallery du monde entier soient plongés au coeur de la bataille grâce à notre plus récente offre en partenariat avec Huawei », a déclaré Nikita Korzhavin, directeur, Développement commercial, à Nekki.

Huawei offre un soutien technologique à ses partenaires

En tant que l'un des marchés d'applications qui connaît la croissance la plus rapide au monde, les développeurs peuvent exploiter les capacités HMS Core de Huawei pendant la période précédant le lancement de l'application. Shadow Fight Arena démontre comment un jeu peut améliorer l'expérience utilisateur au-delà de la configuration de jeu standard, en intégrant la trousse d'achat à même l'application de Huawei pour offrir une expérience de paiement fluide pendant le jeu.

« Partager cette aventure avec Huawei a été enrichissant, a commenté Nikita Korzhavin, directeur, Développement commercial, à Nekki. Grâce à l'intégration réussie des trousses HMS Core de Huawei, nous pouvons fournir des graphiques de meilleure qualité qui donnent vie au paysage complexe du jeu. »

Shadow Fight Arena a connu beaucoup de succès jusqu'à maintenant. Reconnu comme le meilleur jeu mobile de 2020 lors de la remise des prix DevGAMM, Shadow Fight Arena a également l'honneur d'être finaliste pour la meilleure réalisation audiovisuelle des prix Mobile Games Awards de 2021 de Pocket Gamer et finaliste pour le Jeu de l'année de Pocket Gamer en 2021.

Shadow Fight Arena peut maintenant être téléchargé sur AppGallery.

À propos de l'AppGallery - l'une des trois meilleures plateformes d'achats d'applis au monde

Grâce à l'AppGallery, notre vision est de créer une plateforme de distribution d'applications ouverte et novatrice qui est accessible aux consommateurs, tout en protégeant les renseignements et la sécurité des utilisateurs de façon rigoureuse. Comptant parmi les trois principaux marchés d'applications à l'échelle mondiale, l'AppGallery offre une vaste gamme d'applications mondiales et locales dans 18 catégories. Elle est offerte dans plus de 170 pays et régions et compte plus de 540 millions d'utilisateurs actifs par mois à l'échelle mondiale.

À propos de Nekki

Nekki est un développeur de jeux établi à Chypre possédant les titres populaires Shadow Fight, Vector et 11x11. Shadow Fight Arena de Nekki a été finaliste pour la meilleure réalisation audiovisuelle des prix Mobile Games Awards de 2021 de Pocket Gamer et du Jeu de l'année en 2021 de Pocket Gamer. L'outil développé par Nekki, Cascadeur, a également été finaliste pour la catégorie Meilleur fournisseur d'outils, qui récompense toute entreprise fournissant des outils aux développeurs pour aider à fabriquer des jeux pour des plateformes mobiles, lors de la remise des prix Mobile Games Awards 2020 de Pocket Gamer. Pour en savoir plus : https://nekki.com/

