Appels de projets en innovation sociale - Québec injecte près de 5,8 M$ pour soutenir 31 initiatives d'innovation sociale

QUÉBEC, le 7 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec dévoile les 31 initiatives retenues au terme des cinq appels de projets en innovation sociale lancés par le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour l'année 2020-2021. La contribution financière versée pour favoriser leur réalisation s'élève à près de 5,8 millions de dollars. Le coût total des projets retenus est évalué à 8,5 millions de dollars.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, et la députée de Châteauguay et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets innovation et entrepreneuriat), Mme MarieChantal Chassé, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Ces cinq appels de projets en innovation sociale se sont échelonnés du 13 octobre au 25 novembre 2020. Ils avaient pour but de soutenir des initiatives axées sur les gérontechnologies, l'intelligence artificielle, l'éducation, le développement local et durable ou l'inclusion sociale. Les projets soumis devaient donc s'inscrire dans l'un des thèmes suivants :

Vieillir et vivre ensemble (grâce au partenariat avec le Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux);

Projets en innovation sociale utilisant l'intelligence artificielle;

Bâtir le savoir-faire et le savoir-être en éducation à partir des défis de la pandémie;

Innovation sociale au bénéfice du développement économique local et durable;

Bâtir sur nos différences vers l'inclusion sociale.

Le ministère de l'Économie et de l'Innovation prévoit lancer de nouveaux appels de projets en innovation sociale ce printemps.

Citations :

« L'innovation sociale offre des solutions concrètes aux défis sociaux et environnementaux auxquels nous faisons face. Je félicite les 31 équipes derrière les initiatives retenues de faire rayonner la créativité québécoise et pour leur contribution à leur communauté. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« L'innovation sociale nous permet de répondre aux différents enjeux sociaux et environnementaux, ces grands défis de société. Elle permet aussi, et c'est souvent trop peu considéré, d'améliorer l'efficacité de nos organisations. En appuyant 31 nouveaux projets qui mettent de l'avant cette forme d'innovation, le gouvernement du Québec s'assure que les générations actuelles et futures évoluent dans un monde plus prospère, équitable et durable. »

MarieChantal Chassé, députée de Châteauguay et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets innovation et entrepreneuriat)

Faits saillants :

Les 31 initiatives financées rejoignent de nombreux milieux, tant institutionnels que communautaires, et ont su mobiliser plusieurs universités, cégeps, entreprises, organismes de développement social et fondations caritatives. Ces projets se réaliseront sur l'ensemble du territoire québécois et toucheront des populations tant urbaines que rurales.

Ces appels de projets en innovation sociale s'inscrivent dans le volet 2a - Projets de recherche-innovation du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation (PSO).

Financé dans le cadre de la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2017-2022, le PSO a pour but de consolider le système d'innovation québécois et ses composantes, d'augmenter la compétitivité des entreprises et de la société par l'innovation ainsi que de favoriser l'utilisation optimale ou concertée des résultats de la recherche sur les plans économique, social, environnemental et culturel.

Les appels de projets en innovation sociale sont d'une récurrence annuelle et permettent de répondre de manière novatrice aux besoins sociaux de diverses populations québécoises. Le Ministère prévoit annoncer prochainement les thèmes des nouveaux appels.

