Appels de projets en innovation - Plus de 17 M$ pour soutenir 51 projets en innovation technologique et sociale

QUÉBEC, le 10 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) annonce un financement de 17 416 420 $ pour soutenir la réalisation de 51 initiatives1 en innovation technologique et sociale. Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui lors de sa présence à l'Université Laval alors que se déroule le 89e Congrès de l'Acfas.

Les initiatives retenues par Axelys totalisent des investissements publics et privés de 11 987 683 $ et touchent les secteurs stratégiques de l'agriculture durable, des dispositifs médicaux et de l'énergie propre. Ces investissements importants permettront à 21 technologies issues de la recherche publique de passer de l'idée au marché et attireront des partenaires financiers ou technologiques. Les projets qui seront réalisés pourraient mener à la création de plus d'une centaine d'emplois hautement spécialisés.

Les initiatives retenues par le MEI dans le cadre de ses appels de projets annuels en innovation sociale représentent des investissements publics et privés de 12 121 438 $ et touchent des thèmes importants tels que vieillir et vivre ensemble, l'intelligence artificielle au service de l'innovation sociale et bien d'autres enjeux sociaux. À terme, ces projets se traduiront par plus d'inclusivité, une plus grande disponibilité de main-d'œuvre, une réduction des coûts de prise en charge et un développement socioéconomique territorial responsable et cohérent avec les préoccupations relatives à la transition socioécologique.

« Avec les appels de projets d'Axelys et d'innovation sociale, on valorise toutes les formes d'innovation pour apporter nos idées au marché. La commercialisation de ces innovations est au cœur du développement économique du Québec de demain et nous permettra de proposer des solutions à des enjeux de société importants. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Il existe de nombreuses initiatives pour faire éclore les technologies de rupture au Québec, mais cet écosystème a besoin d'accompagnement et de soutien financier. Il n'y a pas encore assez de passerelles entre le monde de la recherche et celui de l'entreprise. C'est pour cette raison que Axelys et le gouvernement travaillent ensemble à renforcer les outils existants et à amplifier cette dynamique ».

Nancy Rancourt, présidente-directrice générale par intérim de Axelys

« Le Réseau québécois en innovation sociale salue cet appui de près de 8 millions de dollars dans des projets d'innovation sociale. En investissant dans ce type d'initiatives sur le territoire québécois, le MEI passe à l'action dans son intention de soutenir l'innovation sous toutes ses formes. La forte contribution par les milieux partenaires, de l'ordre de plus de 4 millions de dollars, constitue par ailleurs une réponse sans précédent à l'appel du MEI. Cela illustre l'importance de l'innovation sociale dans le développement du Québec, et le Réseau ne peut que s'en réjouir! »

Marie Claude Lagacé, présidente du Réseau québécois en innovation sociale et directrice générale d'Humanovis

Axelys a été créée par le gouvernement du Québec le 1 er avril 2021. Sa mission est de contribuer à la prospérité économique et sociale du Québec en accélérant le développement et le transfert d'innovations à haut potentiel provenant de la recherche publique. Elle contribue notamment à la création d'entreprises scientifiques issues de ce milieu.

avril 2021. Sa mission est de contribuer à la prospérité économique et sociale du Québec en accélérant le développement et le transfert d'innovations à haut potentiel provenant de la recherche publique. Elle contribue notamment à la création d'entreprises scientifiques issues de ce milieu. Les services offerts par Axelys comprennent notamment l'analyse technico-commerciale ainsi que l'accompagnement-conseil en commercialisation et en intelligence de marché, en stratégies de protection et de gestion de la propriété intellectuelle ainsi qu'en accessibilité au financement (maturation technologique, innovation sociale, fonds de préamorçage).

Les appels de projets en innovation sociale sont ouverts aux établissements des réseaux publics de l'enseignement supérieur et de la santé ainsi qu'aux organismes de liaison et de transfert en innovation sociale (OLTIS). Chaque projet est mené en collaboration avec de nombreux milieux preneurs et partenaires, caritatifs, publics et communautaires.

Les 51 projets sont financés par l'entremise du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation (PSO2).

Le Réseau québécois en innovation sociale est un espace de partage et de mobilisation des savoirs et des expériences qui contribue à faire de l'innovation sociale un levier indispensable au développement durable du Québec.

À l'occasion du 89 e Congrès de l'Acfas, qui se tient du 9 au 13 mai, l'Université Laval organise les activités Sciences, innovations et sociétés, dont le panel et la vitrine Passer de la recherche à l'entreprise : défis et perspectives, qui visent à stimuler la fibre entrepreneuriale du public.

Congrès de l'Acfas, qui se tient du 9 au 13 mai, l'Université organise les activités Sciences, innovations et sociétés, dont le panel et la vitrine Passer de la recherche à l'entreprise : défis et perspectives, qui visent à stimuler la fibre entrepreneuriale du public. Des aides financières de 9 492 816 $ ont été accordées à 21 initiatives dans le cadre du premier appel de projets d'Axelys et une contribution de 7 923 604 $ a été versée à 30 projets dans le cadre d'appels de projets en innovation sociale du MEI.

1. La liste des projets sélectionnés est présentée en annexe.

ANNEXE

Liste des projets de maturation technologique sélectionnés

projet Optimisation des opérations d'un centre de grain et augmentation de la résilience du procédé d'entreposage face aux aléas climatiques pour une agriculture durable École de technologie supérieure Montréal 496 521 $ 620 651 $ Systèmes mécanisés de production fruitière avec peu ou pas de pesticides Institut de recherche et de développement en agroenvironnement Montérégie 220 000 $ 275 000 $ Amélioration d'un module d'écloserie compact, mobile et semi-autonome destiné à la production standardisée de jeunes plantules de macroalgues marines d'eau froide Merinov Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 252 505 $ 315 631 $ Technologie de surveillance pour lit de soins Cégep de La Pocatière

Solutions Novika Bas-Saint-Laurent 393 701 $ 492 126 $ Ballon de gastrectomie endoscopique Centre de recherche du CHUM Montréal 503 772 $ 629 715 $ Développement de scores fonctionnels pour guider le diagnostic et l'aide à la recommandation thérapeutique de pathologies du genou TÉLUQ

École de technologie supérieure Montréal 377 521 $ 471 902 $ Cathéter pour limiter les lésions de reperfusion CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal Montréal 460 863 $ 576 078 $ Mieux protéger des commotions cérébrales : en route vers la NFL École de technologie supérieure Montréal 250 161 $ 312 701 $ La plateforme Zipcodes ARN : une nouvelle génération d'outils de livraison intracellulaire d'ARN guidée par l'intelligence artificielle Institut de recherche clinique de Montréal Université McGill Montréal 610 583 $ 766 382 $ Système de marqueurs de référence universel STINGMARK CHUM Montréal 496 261 $ 620 326 $ Simulateur de planification PJS-SimPlan pour le succès des chirurgies d'instrumentation du rachis Polytechnique Montréal Montréal 620 814 $ 776 018 $ Un test rapide, quantitatif et connecté pour la détection des drogues illicites en moins de deux minutes Université de Montréal Montréal 453 113 $ 566 391 $ Biomatériau hybride novateur pour la réparation du ménisque Polytechnique Montréal Montréal 556 911 $ 696 139 $ Validation et mise à l'essai d'un kinéneuromyomètre dans un environnement opérationnel Polytechnique Montréal Montréal 400 176 $ 500 220 $ Premier biomarqueur sanguin de la maladie de Parkinson : de la validation à la commercialisation Université Laval Capitale-Nationale 500 000 $ 625 000 $ Test compagnon pour un diagnostic précoce des troubles de l'humeur Université Laval Capitale-Nationale 460 562 $ 575 702 $ Plateforme urbaine avec la technologie des jumeaux numériques pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre au Québec Université Concordia Montréal 258 418 $ 323 022 $ Plans de masse thermiques à faible coût pour la gestion thermique des batteries de véhicules électriques Université de Sherbrooke Estrie 500 002 $ 625 003 $ Système de captage et séquestration du dioxyde de carbone Université de Sherbrooke Estrie 613 495 $ 766 869 $ Production d'hydrogène industriel sans gaz à effet de serre Université de Sherbrooke Estrie 664 287 $ 948 870 $ Nouvelle membrane d'ultrafiltration avec 20 % de productivité en plus Université de Sherbrooke Estrie 403 150 $ 503 937 $





9 492 816 $ 11 987 683 $

Liste des projets sélectionnés en innovation sociale

projet Expérimenter l'usage du Sara Stedy et l'adapter aux besoins des personnes ainées vivant à leur domicile, de leurs proches aidants et de leur réseau de soutien pour favoriser leur utilisation Cégep de Drummondville Centre collégial d'expertise en gérontologie (CCTT CCEG) Centre-du-Québec 199 964 $ 260 709 $ Favoriser la vie active et l'inclusion sociale des personnes ainées ou à mobilité réduite à l'aide des technologies Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (CCTT ExperiSens) Montréal 300 000 $ 499 558 $ Au-delà des mots Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec Capitale-Nationale 298 750 $ 382 270 $ Une infrastructure numérique de qualité au bénéfice des bibliothèques scolaires Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec Capitale-Nationale 299 856 $ 400 756 $ Détection automatique des besoins d'adaptation des interventions à distance en santé mentale Humanov·is Montréal 299 917 $ 417 467 $ Codéveloppement d'une stratégie transitoire pour la requalification collaborative d'un bâtiment identitaire au cœur du district d'innovation du centre-ville de Trois-Rivières Cégep de Rivière-du-Loup (CCTT LLio) Bas-Saint-Laurent 298 800 $ 373 800 $ iAccès : intelligence artificielle appliquée à l'accessibilité urbaine au cœur du développement des villes intelligentes et inclusives Université Laval Capitale-Nationale 300 000 $ 460 000 $ Écosystème d'innovation pour une transition socioécologique collégiale Cégep de La Pocatière Bas-Saint-Laurent 300 000 $ 470 890 $ L'économie sociale, un levier pour accélérer la transition socioécologique dans les territoires : changer d'échelle pour changer de système Territoires innovants en économie sociale et solidaire Montréal 297 550 $ 395 050 $ La gouvernance démocratique multipartite : un ingrédient essentiel à la transition socioécologique Territoires innovants en économie sociale et solidaire Montréal 299 750 $ 377 650 $ L'expérience qui fait la différence Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec Montréal 299 055 $ 404 404 $ Appropriation locale étendue de mots d'enfants pour la prévention des troubles du langage chez les enfants d'âge préscolaire Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec Capitale-Nationale 294 500 $ 386 863 $ La rétroaction constructive des pairs pour l'évaluation formative des apprentissages revisités et enrichis Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec Capitale-Nationale 107 930 $ 378 303 $ Vieillissement en sécurité et en autonomie avec un avertisseur de fumée intelligent : le cas du Pentagone Campus Notre-Dame-de-Foy Centre de recherche et d'innovation en sécurité civile (Centre RISC)

299 130 $ 429 412 $ Vers une autonomie alimentaire d'Opitciwan : cocréation d'outils d'apprentissage atikamekw Cégep de Victoriaville Centre d'innovation sociale en agriculture (CCTT CISA) Centre-du-Québec 239 698 $ 299 698 $ Espaces équité, diversité, inclusion (EDI) Université de Montréal Montréal 82 119 $ 113 219 $ Des chemins de transition adaptés aux territoires québécois Université de Montréal Montréal 299 400 $ 379 680 $ Décolonisation de l'éducation, de la santé et de la petite-enfance par le partage du leadership et la reconnaissance de l'égalité des savoirs Université de Montréal Montréal 299 634 $ 1 042 250 $ Vers une démarche d'innovation sociale inclusive avec les pairs aidants en itinérance Université de Montréal Montréal 300 000 $ 375 000 $ L'intelligence artificielle pour améliorer la logistique des banques alimentaires du Québec HEC Montréal Montréal 228 600 $ 287 050 $ Les Ateliers des savoirs partagés 3.0, une expérience innovante de coconstruction vers la transition socioécologique des communautés rurales UQAM Montréal 299 822 $ 374 822 $ Cerveaux @ Travail : une intervention pour améliorer l'inclusion professionnelle des personnes vivant avec le TDAH UQAM Montréal 179 215 $ 224 215 $ Planification stratégique des infrastructures vertes pour augmenter la résilience urbaine : un rôle catalyseur pour les outils d'aide à la décision multicritère? Polytechnique Montréal Montréal 299 720 $ 779 932 $ Favoriser la formation professionnelle en contexte autochtone : une approche innovante de partenariat Université de Sherbrooke Estrie 236 481 $ 301 482 $ La réduction des méfaits associés au jeu en ligne au Québec : un projet d'innovation sociale inspiré de l'économie comportementale Université de Sherbrooke Estrie 100 582 $ 128 107 $ Soutenir le passage à la vie adulte des jeunes placés hors de leur famille : l'outil Mon plan de match Université de Sherbrooke Estrie 265 413 $ 543 328 $ Vers une réduction des troubles musculosquelettiques par le développement d'un système ergonomique de rétroaction intelligent Université Laval Capitale-Nationale 298 945 $ 373 945 $ iMobilité : un système intuitif de repérage et de navigation pour les établissements de santé Université Laval Capitale-Nationale 300 000 $ 510 000 $ Promotion de saines habitudes chez les enfants avec des limitations physiques : coconception et implantation d'une plateforme virtuelle dans des camps d'activités physiques adaptés et à distance Université Laval Capitale-Nationale 298 843 $ 374 648 $ Coconstruire la résilience communautaire post-COVID par le renforcement du capital social École nationale d'administration publique Montréal 299 930 $ 376 930 $





7 923 604 $ 12 121 438 $

