Appels d'offres publics en transport adapté : un seul tarif pour favoriser la compétition

MONTRÉAL, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le Comité provincial de concertation et de développement de l'industrie du taxi (CPCDIT) et Taxi Para-Adapté demandent au gouvernement de mettre en place un tarif fixe dans les appels d'offres publics qui concernent le transport rémunéré de personnes et le transport adapté. Il y a un besoin criant d'uniformiser les pratiques lors d'appels d'offres dans l'industrie du taxi et du transport adapté non médical afin d'assurer un service de qualité à un prix abordable.

« Le gouvernement doit mettre en place un tarif fixe pour toute la province afin de laisser les soumissionnaires compétitionner sur la qualité des services. Nous demandons que les paramètres et les standards des sociétés de transport soient uniformes pour permettre des économies d'échelle. Cette solution fait partie d'un lot de propositions qui permettraient au gouvernement d'économiser tout en assurant un service de qualité et uniforme à l'ensemble de la province », ont conjointement déclaré MM. François Cyr, porte-parole du CPCDIT, et Yung Cuong, porte-parole de Taxi Para-Adapté.

Le CPCDIT et Taxi Para-Adapté ont proposé des pistes de solutions qu'ils espèrent voir s'appliquer rapidement par le gouvernement dans l'objectif de garantir une qualité de service. Nous pensons notamment à l'uniformisation des tarifs dans les appels d'offres publics à travers la province, la mise en place de normes nationales pour favoriser la qualité des services en transport adapté et l'uniformisation des frais de gestion.

« Au final, c'est le gouvernement qui ramasse la facture des sociétés de transport et ce sont les patients et les utilisateurs qui sont pénalisés pour le manque de services de qualité. Ce que nous proposons assure une meilleure gestion des coûts pour les sociétés de transport, un salaire compétitif pour les travailleurs de l'industrie et un service de qualité pour le patient », ajoutent-ils.

À propos du CPCDIT

Le Comité provincial de concertation et de développement de l'industrie du taxi (CPCDIT) existe depuis novembre 1995. Il représente les intérêts de l'industrie du taxi en général, en assurer la concertation et le développement et en valoriser l'image. Il a été formé à la demande des compagnies et des coopératives de taxi qui voulaient être reconnues comme des acteurs importants de l'industrie du taxi et être consultées par les autorités gouvernementales.

À propos de Taxi Para-Adapté

Fondée en 2003, Taxi Para-Adapté est la référence en matière de transport adapté non médical dans la grande région de Montréal. L'entreprise se spécialise en offrant un service de transport adapté pour les sociétés de transport ainsi qu'au réseau de la santé, épaulé par une plateforme révolutionnaire conçue pour le transport adapté Elle offre à ses chauffeurs une formation complète et des conditions de travail très compétitives. L'entreprise regroupe actuellement 160 véhicules pour le transport adapté.

