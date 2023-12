Appel Urgent pour des Familles d'Accueil pour Jeunes Anglophones à la DPJ Batshaw de Montréal

MONTRÉAL , le 21 déc. 2023 /CNW/ - Le Programme Jeunesse lance un appel urgent à tous pour des ressources de type familial pour les jeunes sous protection de la jeunesse. Cette initiative répond à un besoin urgent dans les communautés de Montréal-Nord, Rivière des Prairies, Montréal Est, Verdun, Lachine et Lasalle.

Les profils des jeunes nécessitant un placement sont divers : fratries, bébés, enfants et adolescents, qu'ils soient anglophones, allophones ou issus des communautés autochtones. La DPJ Batshaw est à la recherche de familles d'accueil anglophones ou bilingues, résidant sur l'île de Montréal, et répondant aux critères minimaux, sans considération de leur état civil, religion, orientation sexuelle ou nationalité.

Les familles d'accueil jouent en effet un rôle crucial en offrant aux jeunes un sentiment de sécurité, le temps et l'énergie nécessaires à leur épanouissement, ainsi qu'un milieu de vie chaleureux, stimulant et sûr. L'amour inconditionnel est également un pilier essentiel dans l'accueil de ces enfants et adolescents.

Pour garantir le succès de chaque placement, une attention particulière est accordée à l'intégration du jeune dans un milieu présentant un profil ethnoculturel et religieux semblable au sien. La DPJ Batshaw offre un accompagnement complet aux personnes désirant s'investir dans la vie d'un jeune. Des séances d'information sont organisées régulièrement afin d'expliquer les règles et responsabilités inhérentes au rôle de famille d'accueil, ainsi que les profils des enfants placés.

Marie-Pierre Ulysse, Chef famille d'accueil et transition vers la famille, ainsi que Marc Helde, coordinateur petite enfance sont disponibles pour des entrevues afin de fournir des informations supplémentaires et des perspectives approfondies sur cette initiative.

Nous invitons toutes les familles intéressées à consulter la procédure pour devenir famille d'accueil sur notre site web ou à contacter notre équipe au 514 989-1885 # 1139 pour plus d'informations.

À propos du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, est au service d'une population d'environ 250 000 résidents dans les arrondissements de Pierrefonds-Roxboro, Lachine, LaSalle et Dollard-des-Ormeaux, se démarque par la qualité et la diversité de ses soins et services de santé. L'organisation emploie plus de 15 000 professionnels dévoués, répartis dans plus de 100 centres à travers la région, avec pour mission d'assurer un accès optimal aux soins pour tous sa communauté.

Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal est fier de sa mission universitaire, étroitement liée à l'Université McGill. Cette collaboration enrichit nos programmes et services grâce à la recherche, à l'enseignement et à l'innovation, reflétant notre engagement continu envers l'excellence et le progrès dans le domaine de la santé et des services sociaux.

