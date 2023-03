APPEL DE PROPOSITIONS POUR LA MISE EN VALEUR DE PLACE-ROYALE

QUÉBEC, le 7 mars 2023 /CNW/ - Le Musée de la civilisation lance un appel de propositions aux promotrices et promoteurs patrimoniaux, culturels, artistiques et touristiques professionnels pour la mise en valeur historique, patrimoniale et architecturale de Place-Royale, site fondateur de la Nouvelle-France.

Le financement de cet appel de propositions provient du fonds de mise en valeur et d'animation de Place-Royale. En novembre 2021, le Musée de la civilisation a reçu une subvention de 2,2 M$ du gouvernement du Québec pour créer et administrer un fonds qui vise à mettre en valeur le cadre historique, patrimonial et architectural de Place­ Royale par la mise en œuvre de projets d'animation et d'interprétation innovants.

Par cet appel, le Musée souhaite s'associer à des projets novateurs qui visent à moderniser les approches de valorisation et de vitalisation de Place-Royale dans le respect des caractéristiques uniques du site et de la qualité de vie des citoyennes et des citoyens qui l'habitent à l'année.

Une somme de 1,5 M$ sera dédiée à appuyer la mise en œuvre d'un minimum de trois projets différents et le montant restant servira à la poursuite et à la bonification des activités estivales déjà existantes, aux communications et au soutien possible de projets ponctuels d'animation pour les prochaines années.

Un comité de sélection, composé de cinq membres issus entre autres des secteurs culturel et patrimonial, sera mis sur pied. Ce comité évaluera les projets soumis en fonction de quatre critères clairement décrits dans l'appel à propositions :

Le caractère distinctif du projet;

La faisabilité;

Le budget et la structure organisationnelle;

Les partenariats.

Pour de plus amples renseignements, consultez les détails de l'appel de propositions (1695983) sur le Système électronique d'appel d'offres (SEAO) : https://www.seao.ca/

