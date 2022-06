Appel de projets sur la recherche externe en aménagement durable des forêts : neuf projets retenus

QUÉBEC, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs annonce les neuf projets retenus dans le cadre du premier volet de l'appel de projets sur la recherche externe en aménagement durable des forêts.

Ouvert à l'ensemble des chercheuses et chercheurs des universités et centres collégiaux de transfert de technologies (ou de collèges affiliés) du Québec, ce processus, lancé en octobre 2021, avait pour but d'augmenter la capacité de recherche en aménagement durable des forêts ainsi que de favoriser l'acquisition de nouvelles connaissances. Les projets, d'une durée variant d'un an à trois ans, se partagent l'enveloppe disponible de 2 365 500 $. Le financement maximum accordé par projet est de 300 000 $.

Ces projets permettront de bénéficier d'une expertise élargie et répartie dans toutes les régions du Québec, tout en assurant une certaine stabilité dans le financement afin de favoriser le recrutement d'étudiantes et d'étudiants diplômés.

Les neuf projets de recherche retenus sont les suivants :

Titre du projet Titulaire Établissement Montant versé Résilience et adaptation du système d'approvisionnement forestier aux changements climatiques Daniel Beaudoin Université Laval 225 000 $ Formation, maintien et expansion des populations marginales nordiques d'espèces forestières tempérées du Québec dans un contexte de changements climatiques Yves Bergeron Université du Québec en Abitibi- Témiscamingue (UQAT) 266 500 $ Modélisation de l'ouverture des bourgeons des conifères boréaux : optimisation des arrosages et prédiction de la sévérité des épidémies de la tordeuse des bourgeons de l'épinette (TBE) Annie Deslauriers Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 300 000 $ Photo-interprétation automatisée de blocs de coupes avec des modèles d'apprentissage profond combinant l'imagerie aérienne par avion et par drone Philippe Giguère Université Laval (FORAC) 223 000 $ Révision, adaptation et développement d'une méthode automatisée de calcul de débits de conception pour les bassins versants de petite dimension Sylvain Jutras Université Laval 300 000 $ Ampleur et causes d'un épisode de mortalité dans les pessières noires de la Côte-Nord Daniel Kneeshaw Université du Québec à Montréal (UQAM) 300 000 $ Développement d'outils d'aide à la décision pour la planification de la récupération des bois et des méthodes de mitigation des impacts de l'épidémie de TBE Mustapha Ouhimmou École de technologie supérieure (ETS-Université du Québec) 151 000 $ Recherche d'un régime d'équilibre sylvo-cynégétique permettant l'atteinte des objectifs d'aménagement forestier Jean-Pierre Tremblay Université Laval 300 000 $ Modélisation du rendement des plantations d'épinette blanche à l'ère des changements globaux Robert Schneider Université du Québec à Rimouski (UQAR) 300 000 $

Un deuxième appel de projets est prévu à l'automne 2022, lequel bénéficie d'une enveloppe de 4,8 M$ sur deux ans, annoncée en 2021, consacrée à la recherche externe dans les différentes régions du Québec.

Faits saillants :

Depuis 2019, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a consacré plus de 15 M$ au financement de projets d'acquisition de connaissances menés par des partenaires externes.

De cette somme, le tiers est en lien avec la contribution du secteur forestier aux efforts ayant pour but d'atténuer les effets des changements climatiques.

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs