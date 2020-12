Appel de projets - Québec soutient l'industrie de la pêche hivernale

QUÉBEC, le 17 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, invite les centres de pêche hivernale du Québec qui souhaitent bonifier leurs services de location à participer au Programme de soutien à l'industrie de la pêche hivernale. L'appel de projets débute dès aujourd'hui et permet aux organismes d'obtenir une aide financière afin d'améliorer leurs installations ou leurs équipements.

En effet, le programme a pour but d'améliorer les installations, comme les cabanes de pêche, et de renouveler les équipements offerts en location aux pêcheurs. En raison de la pandémie de COVID-19, le programme permet aussi de financer des dépenses liées à la gestion sanitaire des installations et des équipements.

Une aide maximale totale de 15 000 $ par organisme peut être accordée. La date limite pour présenter une demande est le 15 janvier 2021.

Projets admissibles

Le programme s'adresse aux organismes du Québec, dont l'une des activités principales est d'offrir des services locatifs de pêche d'hiver, qui exercent leurs activités dans les zones de pêche 7 (portion comprise entre la route 132 et la route 138), 8, 21 et 25 ainsi que sur la rivière Sainte-Anne, dans sa portion située en aval de l'autoroute 40. Il existe deux volets au programme :

Volet A : les projets présentés doivent porter sur l'acquisition d'abris de pêche sur glace ou d'équipement visant à consolider la glace, la construction ou la rénovation de cabanes de pêche mises en location ou la location de toilettes mobiles ou de véhicules. L'aide maximale accordée pour ce volet est fixée à 10 000 $.

Volet B : les projets doivent porter sur le renouvellement des équipements de pêche offerts en location aux pêcheurs ou sur l'achat du matériel sanitaire nécessaire à la désinfection des installations et des équipements. L'aide maximale accordée pour ce volet est fixée à 5 000 $.

Durant la pandémie

Le ministre rappelle aux pêcheurs qu'ils doivent s'assurer de respecter en tout temps les consignes des autorités de la Santé publique notamment :

d'éviter de se déplacer d'une région à l'autre ou d'une ville à l'autre, sauf en cas de nécessité;

d'éviter les rassemblements tant intérieurs qu'extérieurs, ainsi que de maintenir en tout temps une distance de deux mètres entre les personnes n'habitant pas à une même adresse.

Citation :

« Soutenir l'industrie de la pêche afin qu'elle puisse offrir des services de qualité à sa clientèle est une priorité pour notre gouvernement. La pêche, sous toutes ses formes, constitue une activité ancrée dans la culture des Québécois et nous souhaitons contribuer à rendre l'expérience des pêcheurs des plus agréables, et ce, même en hiver! Je vous invite d'ailleurs personnellement à découvrir la pêche blanche avec votre famille durant la saison froide et à encourager les organismes de votre région qui travaillent fort pour vous offrir une expérience unique. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

