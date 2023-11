Appel de projets pour le verdissement des CPE - Québec investit 2 M$ pour renforcer le lien des tout-petits avec la nature

QUÉBEC, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Afin de favoriser un contact privilégié avec la nature chez les jeunes enfants, le gouvernement du Québec investit 2 millions de dollars et lance un appel de projets pour soutenir le verdissement des espaces extérieurs des centres de la petite enfance (CPE).

Le verdissement de la cour d'un CPE ne passe pas seulement par l'ajout d'arbres, de fleurs et de gazon. Verdir, c'est également améliorer la surface et le confort des aires de jeux grâce à la création de zones ombragées. Cela peut aussi passer par l'aménagement d'un potager et la découverte de l'horticulture pour les tout-petits.

C'est donc avec l'ambition de bâtir un Québec plus vert et en santé que le gouvernement du Québec tient à soutenir des projets qui permettront aux enfants de faire des apprentissages concrets et en lien avec la nature.

Citation :

« Notre gouvernement a à cœur d'assurer le bien-être et l'épanouissement des tout-petits, notamment en mettant à leur disposition des espaces verts et en favorisant un contact étroit avec la nature, si essentielle à notre santé physique et émotionnelle. J'invite tous les CPE à soumettre un projet et à participer avec nous au verdissement de notre précieux réseau de services de garde éducatifs à l'enfance! »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères

Faits saillants :

Cet appel de projets lié au Programme de verdissement des espaces extérieurs des centres de la petite enfance se déroule jusqu'au 15 décembre 2023.





Il s'inscrit dans le cadre de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2023- 2028 et est financé par la subvention pour les projets d'investissement en infrastructure.





est financé par la subvention pour les projets d'investissement en infrastructure. Pour être admissible, le projet de verdissement de l'espace extérieur doit viser à améliorer le contact des enfants avec la nature, à renforcer leur santé et à améliorer leur confort. Le montant maximal de la subvention qui y est associé est de 30 000 $.

Liens connexes :

Pour obtenir davantage d'informations sur le Programme de verdissement des espaces extérieurs des centres de la petite enfance, consultez : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-garderies/gestion-finances/Pages/Subvention-projets-invest-infrast.aspx.

Pour connaître la Stratégie gouvernementale de développement durable 2023-2028, consultez : https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/developpement-durable/strategie-gouvernementale .

