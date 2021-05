­Appel de projets d'innovation et de vitrines en technologies propres - Québec injecte plus de 19 M$ pour appuyer 25 initiatives

QUÉBEC, le 18 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec dévoile les 25 initiatives retenues1 au terme de l'appel de projets d'innovation et de vitrines en technologies propres. Les coûts totaux des projets s'élèvent à plus de 64 millions de dollars, et le gouvernement y injecte 19 608 200 $.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, et le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cet appel de projets a été lancé en vue d'aider les entreprises québécoises qui développent et commercialisent des technologies propres innovantes à demeurer à l'avant-garde dans leur domaine et à saisir les occasions d'affaires sur les marchés nationaux et internationaux.

Fait saillant :

Sur l'enveloppe totale réservée à cet appel de projets, quelque 10 millions de dollars ont été versés prioritairement aux initiatives visant à stimuler la croissance de quatre créneaux, soit la captation et la valorisation du carbone, la production de nouveaux carburants, le recyclage et la valorisation du plastique, ainsi que l'utilisation de technologies propres dans le domaine des transports.

____________________ 1 Les projets sélectionnés sont énumérés en annexe.

ANNEXE

Projets retenus au terme de l'appel de projets d'innovation et de vitrines

en technologies propres

Pile rechargeable à phosphore

Entreprise : Probiosphère

: Probiosphère Région de réalisation : Bas-Saint-Laurent

: Bas-Saint-Laurent Domaine d'activité : Eau

: Eau Montant octroyé par le MEI : 65 086 $

: 65 086 $ Investissements totaux : 130 172 $

Valorisation de coproduits agroalimentaires dans le procédé de production de biopolymères (bioplastiques) en biofermenteurs à l'échelle laboratoire et pilote

Entreprise : Biotechnologies Be-Up

: Biotechnologies Be-Up Région de réalisation : Bas-Saint-Laurent

: Bas-Saint-Laurent Domaine d'activité : Chimie verte

: Chimie verte Montant octroyé par le MEI : 209 615 $

: 209 615 $ Investissements totaux : 845 960 $

Nouveau concept d'autobus à zéro émission à grande efficacité énergétique

Entreprise : Letenda

: Letenda Région de réalisation : Saguenay-Lac-Saint-Jean

: Saguenay-Lac-Saint-Jean Domaine d'activité : Transports

: Transports Montant octroyé par le MEI : 1 031 721 $

: 1 031 721 $ Investissements totaux : 5 173 114 $

Démonstration en situation réelle de la technologie ALTRA-PFAS

Entreprise : Sanexen Services Environnementaux

: Sanexen Services Environnementaux Région de réalisation : Saguenay-Lac-Saint-Jean

: Saguenay-Lac-Saint-Jean Domaine d'activité : Eau

: Eau Montant octroyé par le MEI : 785 952 $

: 785 952 $ Investissements totaux : 1 646 478 $

Anti-ralenti et contrôle du régime moteur pour excavatrices

Entreprises : Systèmes Pran et Eco-Trak Industrie

: Systèmes Pran et Eco-Trak Industrie Région de réalisation : Capitale-Nationale

: Capitale-Nationale Domaine d'activité : Transports

: Transports Montant octroyé par le MEI : 212 708 $

: 212 708 $ Investissements totaux : 495 000 $

Développement industriel d'un appareil de transformation des déchets alimentaires

Entreprise : Tero

: Tero Région de réalisation : Capitale-Nationale

: Capitale-Nationale Domaine d'activité : Valorisation de matières résiduelles

: Valorisation de matières résiduelles Montant octroyé par le MEI : 110 562 $

: 110 562 $ Investissements totaux : 368 540 $

Première bioraffinerie canadienne de production de carburants renouvelables issus de la valorisation de résidus de coupe forestière

Entreprise : Bioénergie La Tuque

: Bioénergie Région de réalisation : Mauricie

: Mauricie Domaine d'activité : Production de nouveaux carburants

: Production de nouveaux carburants Montant octroyé par le MEI : 1 550 000 $

: 1 550 000 $ Investissements totaux : 13 598 000 $

Technologie de réduction de la consommation de carburant dans le transport de masse par utilisation de pièces structurales en matériaux légers recyclables

Entreprise : Verbom

: Verbom Région de réalisation : Estrie

: Estrie Domaine d'activité : Transports

: Transports Montant octroyé par le MEI : 339 500 $

: 339 500 $ Investissements totaux : 679 000 $

Vitrine de démonstration de mise à l'échelle des grappes de bouées de dessalement de l'eau marine par énergie houlomotrice

Entreprise : Technologies Oneka

: Technologies Oneka Région de réalisation : Estrie

: Estrie Domaine d'activité : Eau

: Eau Montant octroyé par le MEI : 1 155 930 $

: 1 155 930 $ Investissements totaux : 2 552 000 $

Mise à l'échelle industrielle de la technologie Entosystem

Entreprise : Entosystem

: Entosystem Région de réalisation : Estrie

: Estrie Domaine d'activité : Valorisation de matières résiduelles

: Valorisation de matières résiduelles Montant octroyé par le MEI : 468 832 $

: 468 832 $ Investissements totaux : 2 037 462 $

Vitrine technologique - Procédé de production de bioénergie et de bioproduits par pyrolyse de biomasse

Entreprise : Groupe ONYM

: Groupe ONYM Région de réalisation : Montréal

: Montréal Domaine d'activité : Production de nouveaux carburants

: Production de nouveaux carburants Montant octroyé par le MEI : 1 683 325 $

: 1 683 325 $ Investissements totaux : 3 366 650 $

Développement et commercialisation d'un diffuseur d'air dynamique pour optimiser l'efficacité énergétique des bâtiments

Entreprise : EffectiV HVAC

: EffectiV HVAC Région de réalisation : Montréal

: Montréal Domaine d'activité : Efficacité énergétique

: Efficacité énergétique Montant octroyé par le MEI : 267 247 $

: 267 247 $ Investissements totaux : 688 209 $

Démonstration en situation réelle d'opération d'un nouveau procédé pour recycler les déchets électroniques

· Entreprise : Pyrocycle

: Pyrocycle · Région de réalisation : Montréal

: Montréal · Domaine d'activité : Valorisation de matières résiduelles

: Valorisation de matières résiduelles · Montant octroyé par le MEI : 200 000 $

: 200 000 $ · Investissements totaux : 400 000 $

Variateur de vitesse SmartD à onde sinusoïdale pure

Entreprises : SmartD Technologies et Schneider Electric Canada

: SmartD Technologies et Schneider Electric Canada Région de réalisation : Montréal

: Montréal Domaine d'activité : Efficacité énergétique

: Efficacité énergétique Montant octroyé par le MEI : 1 100 000 $

: 1 100 000 $ Investissements totaux : 5 797 559 $

Laser à impulsion haute puissance 2 kW de décapage assisté par intelligence artificielle pour structures de pont en acier

Entreprises : Allied Scientific Pro et SABCO

: Allied Scientific Pro et SABCO Région de réalisation : Outaouais

: Outaouais Domaine d'activité : Élimination ou réduction de polluants

: Élimination ou réduction de polluants Montant octroyé par le MEI : 500 000 $

: 500 000 $ Investissements totaux : 1 151 780 $

Écoprocédé de décontamination des effluents miniers via la technologie Mudwizard®

Entreprises : Technosub, Eldorado Gold, Mine Canadian Malartic et Mines Agnico Eagle

: Technosub, Eldorado Gold, Mine Canadian Malartic et Mines Agnico Eagle Région de réalisation : Abitibi-Témiscamingue

: Abitibi-Témiscamingue Domaine d'activité : Eau

: Eau Montant octroyé par le MEI : 236 850 $

: 236 850 $ Investissements totaux : 514 760 $

Traitement de l'azote ammoniacal par l'ozonation catalytique

Entreprise : ASDR Canada

: ASDR Canada Région de réalisation : Abitibi-Témiscamingue

: Abitibi-Témiscamingue Domaine d'activité : Eau

: Eau Montant octroyé par le MEI : 853 757 $

: 853 757 $ Investissements totaux : 1 880 517 $

Nouvelle technologie par plasma pour la valorisation des résidus d'aluminerie

Entreprises : PyroGenesis Canada et Aluminerie Alouette

: PyroGenesis Canada et Aluminerie Alouette Région de réalisation : Côte-Nord

: Côte-Nord Domaine d'activité : Valorisation de résidus industriels

: Valorisation de résidus industriels Montant octroyé par le MEI : 198 968 $

: 198 968 $ Investissements totaux : 398 015 $

Étude préalable à la mise en place d'une usine de démonstration pour la production de biocarburants

Entreprise : Résolve Énergie

: Résolve Énergie Région de réalisation : Chaudière-Appalaches

: Chaudière-Appalaches Domaine d'activité : Production de nouveaux carburants

: Production de nouveaux carburants Montant octroyé par le MEI : 671 842 $

: 671 842 $ Investissements totaux : 2 193 545 $

Projet de vitrine technologique d'un procédé de traitement et de recyclage des matières organiques provenant des résidus ménagers collectés (RMC)

Entreprise : Environnement Viridis

: Environnement Viridis Région de réalisation : Chaudière-Appalaches

: Chaudière-Appalaches Domaine d'activité : Valorisation de matières résiduelles

: Valorisation de matières résiduelles Montant octroyé par le MEI : 1 261 234 $

: 1 261 234 $ Investissements totaux : 4 067 478 $

ECO2 Magnésia (projet ECO2)

Entreprises : SIGMA Devtech et Magnésie ECO2

: SIGMA Devtech et Magnésie ECO2 Région de réalisation : Chaudière-Appalaches

: Chaudière-Appalaches Domaine d'activité : Valorisation de résidus industriels

: Valorisation de résidus industriels Montant octroyé par le MEI : 2 000 000 $

: 2 000 000 $ Investissements totaux : 4 000 000 $

Procédé EBR - Vitrine technologique

Entreprise : Technologies Kourant

: Technologies Kourant Région de réalisation : Lanaudière

: Lanaudière Domaine d'activité : Eau

: Eau Montant octroyé par le MEI : 1 255 000 $

: 1 255 000 $ Investissements totaux : 3 340 000 $

Groupe motopropulseur E-Motion

Entreprise : Technologies Marine Vision

: Technologies Marine Vision Région de réalisation : Laurentides

: Laurentides Domaine d'activité : Transports

: Transports Montant octroyé par le MEI : 1 719 031 $

: 1 719 031 $ Investissements totaux : 4 761 396 $

Développement d'une transmission mCVT PTO pour machinerie agricole

Entreprise : Transmission CVTCORP

: Transmission CVTCORP Région de réalisation : Montérégie

: Montérégie Domaine d'activité : Transports

: Transports Montant octroyé par le MEI : 426 042 $

: 426 042 $ Investissements totaux : 1 639 000 $

Développement de technologies connectées afin de réduire l'empreinte écologique liée à la gestion d'une flotte de camions

Entreprise : Kemira Water Solutions Canada

: Kemira Water Solutions Canada Région de réalisation : Montérégie

: Montérégie Domaine d'activité : Transports

: Transports Montant octroyé par le MEI : 1 304 998 $

: 1 304 998 $ Investissements totaux : 2 609 996 $

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

