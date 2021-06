Appel de candidatures - L'APCHQ est à la recherche de la première entreprise prête à construire une maison avec son concept du Mur Parfait

MONTRÉAL, le 28 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) est à la recherche d'entrepreneures et d'entrepreneurs, provenant de toutes les régions du Québec, prêts à poser leur candidature pour participer à la phase 2 du projet du Mur parfait de l'APCHQ. Ainsi, dès maintenant et jusqu'au 11 août 2021 à midi, les entreprises œuvrant en construction résidentielle neuve pourront faire parvenir leur dossier de candidature par courriel.

« L'industrie de la construction résidentielle regorge de talents qui ont soif d'innovation. J'ai hâte de découvrir les candidates et candidats prêts à faire vivre notre projet de Mur Parfait et ainsi contribuer à réinventer l'habitation de demain », indique Marco Lasalle, directeur du Service technique de l'APCHQ.

Depuis deux ans, l'APCHQ travaille en collaboration avec la Chaire industrielle de recherche sur la construction écoresponsable en bois (CIRCERB) de l'Université Laval afin de développer le concept de Mur parfait de l'APCHQ dans le but de construire des habitations de manière plus réfléchie. Dans le cadre de la phase 1 du projet, le concept, les composantes et leur positionnement, les possibilités et les défis ont été étudiés.

« Le Mur Parfait de l'APCHQ ne requiert pas de matériaux nouveaux ou révolutionnaires, mais demande une réflexion et une compréhension des systèmes de l'enveloppe du bâtiment. On utilise des matériaux connus, mais on les assemble autrement pour maximiser chacune de ses composantes et récolter ensuite tous les avantages. Un même matériau pourra ainsi remplir plus d'une fonction, contrairement à notre pratique courante où chaque matériau a sa propre utilité distincte. Il faut voir le bâtiment comme étant un système constructif pour le rendre optimal. Le Mur Parfait de l'APCHQ répond à ce schème de pensée », souligne Marco Lasalle.

L'étude de la phase 1 étant maintenant terminée, l'APCHQ est à la recherche d'une entreprise prête à participer à la phase 2 de l'élaboration du concept du Mur Parfait de l'APCHQ. La phase 2 du projet consiste en la construction d'une maison selon les critères de conception d'enveloppe du Mur Parfait de l'APCHQ ainsi que la construction d'une maison quasi identique, servant de référence, réalisée selon une construction standard conforme au Code de construction du Québec en vigueur ou selon les critères Novoclimat. Les deux maisons seront instrumentées par l'Université Laval sur une période d'environ deux ans aux fins de documentation et d'acquisition de données.

« Le mardi 29 juin, dans le cadre d'un webinaire gratuit, j'aurai l'occasion de faire voyager dans le temps les personnes qui désirent en apprendre davantage sur le projet. Elles pourront ainsi constater à quel point les techniques de conception de murs extérieurs ont évolué au Québec en fonction de l'avancée de la science du bâtiment et des technologies disponibles. De plus, j'aborderai les détails relatifs à l'appel de candidatures pour être la première entreprise à construire une maison avec notre concept de Mur Parfait », conclut Marco Lasalle.

Le projet est ouvert à toutes les entrepreneures et tous les entrepreneurs en construction résidentielle neuve, certaines conditions s'appliquent. L'APCHQ invite les entreprises intéressées à consulter l'appel de candidatures afin d'obtenir plus d'information et les critères de sélection.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et développer le professionnalisme de ses 18 000 entreprises membres réunies au sein de 14 associations régionales. Grâce à son offre de services techniques, juridiques, administratifs et de formation ainsi qu'à ses interventions gouvernementales et publiques, l'APCHQ contribue à ce que ses membres puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement compétitif. En outre, à l'occasion du renouvellement des conventions collectives de l'industrie de la construction, l'APCHQ a le mandat de négocier au nom de 15 200 employeurs du secteur résidentiel.

SOURCE Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ)

Renseignements: Renseignements et demandes d'entrevue : Émilie Hermitte, Conseillère en communications et en relations publiques, Cell. : 514 237-7096, [email protected]

Liens connexes

www.apchq.com