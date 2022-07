Appel d'offres 2021-01 d'Hydro-Québec - UN PROJET DE PARC SOLAIRE RETENU PAR HYDRO-QUÉBEC LORS DE L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QC, le 29 juill. 2022 /CNW Telbec/ - STACE, un fournisseur d'équipements électriques de classe mondiale dans le secteur de la production d'énergie, est heureux d'annoncer qu'Hydro-Québec a retenu le projet d'énergie solaire de 32,4 MW à Matane déposé dans le cadre de l'Appel d'offres 2021-01 visant l'achat d'un important bloc d'énergie renouvelable. Ce projet, soutenu par la Ville de Matane et qui serait installé sur un site d'enfouissement autrement inutilisable, est basé sur une technologie développée et fabriquée au Québec.

STACE se réjouit de constater que le projet de Matane est le seul projet solaire retenu par Hydro-Québec lors de l'ouverture des soumissions.

Il s'agit d'une vitrine technologique exceptionnelle pour la technologie développée par STACE et l'Université de Sherbrooke, laquelle permet d'installer des panneaux solaires sur des sols instables, comme un site d'enfouissement. Un projet utilisant cette innovation québécoise vient d'ailleurs d'être complété à Bordeaux en France. Ce parc solaire permet de fournir 28 % des besoins en énergie de la ville.

Les panneaux solaires utilisés à Matane seraient construits au Québec par STACE, un chef de file en la matière qui exporte dans de nombreux pays.

Le solaire, une avenue durable et viable au Québec

STACE est convaincue que le projet, notamment grâce à ses coûts compétitifs et aux retombées économiques qu'il générera au Québec, saurait répondre adéquatement aux besoins d'Hydro-Québec.

L'énergie solaire demeure nettement sous-utilisée au Québec alors que le taux d'ensoleillement est comparable à celui de nombreux pays utilisant cette technologie. De plus, les nouveaux panneaux doubles-faces font en sorte que la neige n'est nullement un obstacle à leur utilisation au Québec.

Mentionnons également que les parcs solaires ne génèrent pas de nuisance ce qui en accroit l'acceptabilité sociale. La Ville de Matane a d'ailleurs adopté une résolution pour soutenir le projet. Par ailleurs, la ville pourrait tirer des revenus de l'utilisation des sites d'enfouissement sur lesquels seraient installés les panneaux solaires.

Citation

« STACE poursuit sa croissance et continue d'innover. Le projet que nous avons déposé à Hydro-Québec permettrait de générer d'importantes retombées économiques pour le Québec et de fournir une quantité appréciable d'énergie renouvelable. L'énergie solaire est peu utilisée ici et nous croyons que nous avons en main tous les éléments pour faire de ce projet un succès et une importante vitrine pour notre technologie éprouvée que nous avons développée, ici au Québec. »

-Normand Lord, président et chef de la direction, STACE

À propos de STACE

STACE conçoit et fabrique de l'appareillage électrique de grande puissance dédié au secteur de la production d'énergie. L'entreprise québécoise basée à Saint-Augustin-de-Desmaures compte également des installations de fabrication, de conception et de construction à Trois-Rivières, aux États-Unis et en France. Reconnue comme un chef de file par ses pairs et ses clients, STACE est engagée envers la promotion des énergies renouvelables.

