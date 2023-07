Appel d'intérêt à tous les opérateurs du Québec : 1 million $ pour transformer l'expérience du Mont Arthabaska

« Le Mont Arthabaska est plus qu'une infrastructure, c'est un site emblématique et exceptionnel en plein cœur de la Ville en plus d'être facilement accessible aux citoyens de la région. Entrepreneurs, représentants du secteur touristique, vous avez une idée qui viendrait bonifier l'offre actuelle, vous avez de l'ambition pour le sommet de la montagne, on attend vos projets et ensemble on fera du Mont Arthabaska, un lieu d'appel exceptionnel », exprime Antoine Tardif, maire de Victoriaville et président de la CDEVR.

« Notre vision est de capitaliser sur le vaste potentiel de ce site remarquable et d'en faire une destination incontournable pour les résidents de notre région et un complément substantiel à l'offre touristique de notre MRC. Nous sommes à la recherche de partenaires pour contribuer à la réalisation de ce projet signature. L'industrie touristique de notre région est en pleine émergence et continue de se diversifier de manière accélérée », ajoute Frédérik Boisvert, directeur général de la CDEVR.

Un endroit unique

Situé à quelques minutes du centre-ville, le parc du Mont Arthabaska offre un panorama tout aussi unique que saisissant. Il est aussi connu pour ses activités sportives et récréatives : des sentiers de vélos de montagne à la glissade sur neige, en passant par l'observation d'oiseaux et les concerts extérieurs. Ce site offre le meilleur du plein air à Victoriaville.

À son sommet, on y retrouve un belvédère avec une terrasse offrant le plus bel observatoire de la région. Un pavillon d'accueil abrite également une salle de spectacles et un bistro.

Faits saillants sur l'appel d'intérêt pour le Mont Arthabaska

La Ville s'engage à supporter, en partenariat avec le proposant, un investissement de 1 M$.

La gestion et l'opération de cette attraction seraient idéalement sur un produit d'appel prisé douze (12) mois par année pour les citoyens et visiteurs, complémentaire à l'offre actuelle.

L'entente à survenir est d'une durée de dix (10) ans, débutant en 2024, avec possibilité de renouvellement.

C'est par l'entremise d'un appel d'intérêt publié dans le Système électronique d'appels d'offres du Gouvernement du Québec (SAEO) que les entreprises privées sont invitées à déposer leur projet avant le 13 octobre prochain SEAO : Consulter un avis

