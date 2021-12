OTTAWA, ON, le 10 déc. 2021 /CNW/ - Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Aujourd'hui, plus que jamais, durant la pandémie de COVID-19, les besoins en matière de logement sont de plus en plus grands. Le gouvernement du Canada a mis sur pied la Stratégie nationale sur le logement qui vise à appuyer la construction et la réparation de centaines de milliers d'unités et à offrir des options de logement aux gens dans l'ensemble du pays. En continuant d'investir dans le logement abordable, le gouvernement contribue à l'établissement de communautés plus solides, à la création d'emplois et à la croissance de la classe moyenne, tout en visant à mettre fin à l'itinérance chronique et en offrant de l'aide aux plus vulnérables parmi nos concitoyens.

C'est pourquoi aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion a lancé un « Appel d'idées » pour deux priorités mentionnées dans le discours du Trône, qui visent à augmenter le nombre de maisons accessibles aux personnes à revenu moyen et à aider les locataires à réaliser leur rêve d'accéder à la propriété.

Le fonds pour accélérer les logements et le programme de location avec option d'achat contribueraient à l'engagement du gouvernement du Canada dans la mise en œuvre de solutions de logement efficaces qui entraînent des résultats concrets.

Un programme de location avec option d'achat viserait à aider les locataires à accéder plus facilement à la propriété.

Le gouvernement du Canada est en voie de déterminer la meilleure façon de concrétiser ces priorités. Pour ce faire, il invite les municipalités, les provinces et territoires, les gouvernements autochtones, les organismes et les collectivités, les intervenants des secteurs du logement privé ou sans but lucratif, et les Canadiens et Canadiennes à faire connaître leurs idées quant à la façon de rendre ces programmes les plus efficaces possible.

Les idées peuvent être soumises jusqu'au 31 janvier 2022 sur le site Web chezsoidabord.ca/appeldidees.

« Le gouvernement s'engage à mettre en œuvre des solutions rentables à long terme qui vont s'attaquer aux besoins en logement des gens de la classe moyenne et de ceux et celles qui aspirent à en faire partie. Avec l'aide des Canadiens, nous trouverons les solutions les plus efficaces et innovantes qui feront une réelle différence dans l'offre de logements et l'accessibilité à des demeures abordables dans tout le Canada. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

Discours du Trône

Stratégie nationale sur le logement





Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, allez à www.chezsoidabord.ca

