APPEL AUX URNES DANS L'ARRONDISSEMENT DE L'ÎLE-BIZARD-SAINTE-GENEVIÈVE

MONTRÉAL, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Les électrices et électeurs de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève sont appelés à voter à l'élection partielle pour combler le poste de maire d'arrondissement. Les personnes qui n'ont pas voté par anticipation le week-end dernier pourront déposer leur bulletin dans l'urne le 17 décembre.

Les deux candidats en lice sont Ghassan Baroudi (Projet Montréal - Équipe Valérie Plante) et Doug Hurley (Ensemble Montréal). Le candidat qui remportera le plus grand nombre de votes siègera jusqu'à l'élection générale en novembre 2025.

Le jour du scrutin

Le vote de ce dimanche se déroulera de 10 h à 20 h dans cinq lieux de l'arrondissement. Tous ces lieux sont universellement accessibles. L'outil Où et quand voter permet aux électrices et aux électeurs de planifier leur déplacement et d'obtenir des renseignements sur l'accessibilité de leur bureau de vote. Élections Montréal a expédié une carte de rappel (carton vert) aux électrices et électeurs de l'arrondissement les informant où voter.

La participation électorale jusqu'à présent

Dimanche dernier, 10 % des 13 956 personnes admissibles se sont rendues aux urnes pour voter par anticipation. Il s'agit d'une proportion un peu plus importante que lors de l'élection générale de 2017, où la participation dans l'arrondissement a été de 8,3 %. En 2021, 17,6 % des électrices et des électeurs se sont déplacés au cours des deux journées de vote par anticipation.

Place aux jeunes et à leur petit bureau de vote

Ce dimanche, les futures électrices et futurs électeurs auront la chance de s'exprimer au Petit bureau de vote . Les jeunes pourront se rendre derrière l'isoloir pour répondre à l'une ou deux des questions suivantes : « Choisis un geste que tu fais pour protéger notre planète » et « Dans l'élection d'aujourd'hui, les adultes votent pour le prochain maire de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève. Si tu pouvais voter toi aussi, qui choisirais-tu? ».

Après avoir marqué leurs bulletins, les jeunes recevront un autocollant « J'ai voté ! » pour témoigner de leur participation. Le 10 décembre dernier, une trentaine de jeunes ont pris part à ce vote.

Les petits bureaux de vote sont situés dans chacun des lieux de vote et au point de services d'Élections Montréal . Les jeunes pourront aussi se rendre à la maison des jeunes IBSG située au 388, montée de l'Église, où la simulation électorale se déroulera de midi à 18 h.

La diffusion des résultats de l'élection de la mairie d'arrondissement

Les résultats provisoires de l'élection seront diffusés sur elections.montreal.ca au fur et à mesure qu'ils sont disponibles dès la clôture des bureaux de vote le 17 décembre. L'assermentation du candidat élu est prévue le 22 décembre à l'hôtel de ville de Montréal.

