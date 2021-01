Appel aux enseignantes et enseignants retraités durant la pandémie :l'AREQ répond présente et tend la main au gouvernement

QUÉBEC, le 8 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) prend acte de la nouvelle initiative gouvernementale « Répondez présent », un appel lancé au personnel volontaire des centres de services scolaires, aux retraités de l'éducation ainsi qu'aux étudiants collégiaux et universitaires pour créer une banque de tuteurs afin de soutenir les élèves dans le besoin.

L'AREQ tient ainsi à offrir sa collaboration au ministère de l'Éducation afin de bien informer ses membres retraités de l'éducation sur la mise en place de ce programme de tutorat et des mesures supplémentaires pour la réussite scolaire et la santé mentale.

« L'AREQ représente 60 000 membres à travers le Québec dont une majorité d'enseignantes et d'enseignants à la retraite. La crise actuelle nécessite des efforts importants pour assurer la réussite de nos jeunes et les personnes retraitées peuvent faire une différence, avec de bons outils, un encadrement efficace et le respect de la sécurité des personnes de 60 ans et plus », souligne Lise Lapointe, présidente de l'AREQ.

Dans cet esprit, l'AREQ aspire à collaborer étroitement avec le ministère de l'Éducation afin de permettre aux membres qui souhaitent participer au programme de tutorat d'avoir tous les outils nécessaires.

Enfin, cette période de crise illustre toute l'importance des personnes aînées dans notre société. Elles sont encore une force vive dans la communauté et méritent le respect.

À propos de l'AREQ

Fondée en 1961, l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) compte plus de 60 000 membres dans l'ensemble des régions du Québec. L'AREQ est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

SOURCE AREQ (CSQ) - Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec

Renseignements: Samuel Labrecque, conseiller en communication, Cell. : 418 802-1357 / Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.areq.lacsq.org