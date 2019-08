Appel à tous les connaisseurs du burger : La Semaine du burger recherche les meilleurs burgers de Montréal !

De retour pour une 8e édition, La Semaine du burger présentée par Saputo, se tiendra du 1er au 7 septembre prochain.

MONTREAL, 1er août 2019 /CNW/ - Il ne reste plus que quelques jours aux restaurateurs pour s'inscrire à cet événement foodie incontournable! Pour se lancer dans la course au meilleur burger, chaque restaurant participant doit présenter une nouvelle création qui reflète leur style. Une chance unique pour les restaurants de se démarquer avec la recette de burger qui charmera les juges et le public ! L'année dernière La Semaine du burger a régalé plus de 200 000 amateurs de burgers à travers le Canada.

Tout comme la poutine, le burger occupe une place de choix sur la scène gastronomique : il plaît à tout le monde, et se décline à l'infini. En participant à La Semaine du burger, les restaurants favoris des québécois pourront mettre de l'avant leur créativité et ravir petits et grands.

Nouveauté cette année : La Semaine du burger s'associe avec La Tablée des Chefs. Pour chaque burger vendu dans un restaurant participant partout au Québec*, 1$ sera remis à l'organisme La Tablée des Chefs dont la mission est de nourrir les personnes dans le besoin et de développer l'éducation culinaire des jeunes. Depuis 2002, plus de 30 000 jeunes ont bénéficié de formation culinaire dans les écoles secondaires et centres jeunesse et plus de 3 000 000 de portions ont été distribuées aux personnes dans le besoin.

Plus d'informations ici : https://leburgerweek.com/registration/inquiry

*à l'exception de la ville de Québec

