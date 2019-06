Appel à la vigilance - Nouvelle exposition possible à la rougeole au CF Carrefour Laval

QUÉBEC, le 30 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux souhaite informer la population d'une intervention en cours à la suite de la déclaration d'un nouveau cas de rougeole.

Une personne considérée comme étant contagieuse a fréquenté le CF Carrefour Laval le mercredi 26 juin dernier.

Les personnes ayant fréquenté les endroits suivants, à la date et aux heures spécifiées, sont considérées à risque d'exposition :

Le comptoir Les Cafés Second Cup situé près de la porte 2 du CF Carrefour Laval, ainsi que le corridor et les aires communes situés à proximité de la porte 2, le mercredi 26 juin de 16 h à 21 h 30.

Les personnes suivantes considérées à risque d'exposition et à risque de complications devraient se faire évaluer pour recevoir rapidement une intervention préventive, c'est-à-dire une une injection d'anticorps :

Les bébés de moins de 1 an;

Les personnes dont le système immunitaire est affaibli;

Les femmes enceintes qui ne sont pas adéquatement vaccinées contre la rougeole.

L'intervention préventive doit être effectuée d'ici 21 h 30 le 3 juillet. Il est donc recommandé que les personnes des groupes ci-dessus, qui ont fréquenté les lieux mentionnés aux heures indiquées, communiquent dès que possible avec Info-Santé 811.

Si vous ne faites pas partie de ces groupes et avez fréquenté ces lieux, il n'y a pas d'intervention préventive immédiate recommandée. Cependant, il est conseillé de rester à l'affût de l'apparition des symptômes jusqu'au 25 juillet, surtout si vous n'êtes pas vacciné.

Les principaux symptômes de la rougeole sont une fièvre importante, suivie de rougeurs sur le corps.

Si vous n'êtes pas certain d'avoir reçu les vaccins adéquats pour vous protéger de la rougeole, vous pouvez communiquer avec Info-Santé 811.

Faits saillants :

Mentionnons que, par mesure de précaution, des interventions sont déjà en cours auprès des travailleurs concernés et des personnes se trouvant dans les autres milieux fréquentés par la personne durant sa période de contagion.

La rougeole est une maladie grave et très contagieuse. Elle est causée par un virus qui voyage dans l'air par les gouttelettes venant du nez et de la gorge des personnes infectées. Il peut s'écouler de 7 à 14 jours entre l'exposition au virus de la rougeole et le début des symptômes. Une personne commence à être contagieuse quatre jours avant l'apparition des rougeurs, et elle peut demeurer contagieuse jusqu'à quatre jours après leur apparition.

La personne qui présente des symptômes compatibles avec la rougeole devrait limiter ses contacts avec autrui et consulter un médecin. Il est important que cette personne avise le médecin ou la clinique médicale de ses symptômes avant de se présenter ou dès son arrivée. Des mesures de précaution nécessaires pour réduire les risques de transmission pourront ainsi être mises en place (ex. : port de masque).

Lien connexe :

Pour plus d'information sur la rougeole, notamment les symptômes à surveiller, consultez le www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/rougeole/.

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Relations avec les médias, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 418 266-8914, medias@msss.gouv.qc.ca

