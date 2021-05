Appel à la solidarité de la communauté du Quartier chinois de Montréal

MONTRÉAL, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - La communauté d'affaires chinoise et ses alliés se mobilisent pour sensibiliser la population aux stigmates que subissent de nombreux Québécois d'origine asiatique depuis les débuts de la pandémie. Dans une lettre ouverte, ils appellent les citoyens à poser un geste pour appuyer la communauté du Quartier chinois de la métropole.

Le fameux Quartier chinois du centre-ville de Montréal, qui a vu le jour durant la deuxième moitié du 19e siècle, est le théâtre de plusieurs actes haineux depuis plusieurs mois. Étant à la fois le berceau de la communauté chinoise de Montréal et un lieu d'attraction touristique incontournable, le secteur de l'angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue De La Gauchetière se retrouve marqué par la crise, tant physiquement qu'émotionnellement.

« C'est avec cette toile de fond que nous désirons faire appel à la solidarité de la population québécoise. Plus que jamais, face à une recrudescence des gestes d'intolérance, de racisme et de discrimination, le moment est venu de créer un meilleur rapprochement entre la communauté asiatique et sa société d'accueil. Évidemment, les récents actes à caractère raciste ne représentent certainement pas les valeurs de tolérance et d'ouverture des Québécois. Il y a toutefois lieu de s'inquiéter de voir qu'une minorité de personnes peuvent causer autant de dommages à une communauté et, par le fait même, à toute une nation », mentionne Winston Chan, entrepreneur et ex-président de c.a. du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec.

La communauté asiatique ne s'en tient pas qu'à un cri du cœur et propose des solutions concrètes pour leur venir en aide :

Encourager un commerce du Quartier chinois en commandant un repas à emporter ;

Faire un don au centre communautaire Service de la famille chinoise du Grand Montréal ;

Faire un don à la Fondation de l'Hôpital chinois de Montréal.

Rappelons que le mois de mai est le Mois du patrimoine asiatique au Canada qui vise à mettre en valeur la culture, les arts et l'histoire des Canadiens d'origine asiatique. Pour les cosignataires de cet appel à tous, il est plus que jamais temps d'agir et de soutenir la communauté du Quartier chinois afin de retrouver et aider à la pérennité de ce lieu emblématique.

