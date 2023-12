Appel à l'action pour notre école publique et une résolution de la grève

MONTRÉAL, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Le mouvement Je protège mon école publique mobilise les parents en soutien au personnel scolaire. En seulement six jours, pendant une quatrième semaine de grève, grâce à notre module d'envoi de courriels , plus de 3 200 parents ont interpellé les élu.e.s de l'Assemblée nationale pour exiger la fin de la grève et soutenir les revendications du personnel scolaire (enseignant.e.s, technicien.ne.s en éducation spécialisée, orthopédagogues, éducatrices en service de garde, etc), et ça continue.

Ce soutien massif souligne l'urgence d'améliorer non seulement les conditions de travail des personnels scolaires mais surtout les conditions d'apprentissage des élèves, nos enfants. « La grève actuelle révèle une crise profonde dans l'éducation publique québécoise et un manque évident de réponse adéquate du gouvernement depuis trop longtemps. Malgré les sacrifices et les inquiétudes, une majorité de parents soutient fermement cette action, consciente de son importance pour l'avenir de l'éducation au Québec, et consciente que l'état de l'école publique ne peut plus continuer à se détériorer » déclare Patricia Clermont, porte-parole du mouvement.

Que l'on ne s'y trompe pas : cette négociation n'est qu'une étape. Les problèmes fondamentaux de notre système d'éducation persisteront au-delà de la résolution de ces grèves, et nous devons collectivement désormais continuer à faire comprendre combien les écoles publiques sont importantes pour de très nombreux Québécois.es.

Ces milliers d'envois par notre module démontrent un engagement profond de la population envers les principes d'égalité d'accès et de traitement en éducation, fondements de la Révolution tranquille qu'il faut enfin parachever. Pour 2024, il faut un règlement à la hauteur du dévouement des personnels scolaires en grève, et à la hauteur de l'importance des écoles publiques!

À propos du mouvement Je protège mon école publique

JE PROTÈGE MON ÉCOLE PUBLIQUE est un mouvement citoyen indépendant regroupant des dizaines de milliers de parents de partout à travers le Québec, qui a pour mission de dénoncer le sous-financement de l'école publique et ses conséquences désastreuses sur la qualité de vie des élèves. Pour suivre le mouvement : Meta/Facebook : Je protège mon école publique

SOURCE Je protège mon école publique

Renseignements: Porte-parole du mouvement Je protège mon école publique : Patricia Clermont, 438-356-2305 - par courriel : [email protected]